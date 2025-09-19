Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Donald Trump | Ameriški predsednik Donald Trump je v tožbi trdil, da ni postal zvezdnik šele s serijo Vajenec, ampak je bil zvezdnik in izjemno uspešen poslovnež že pred njo. | Foto Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v tožbi trdil, da ni postal zvezdnik šele s serijo Vajenec, ampak je bil zvezdnik in izjemno uspešen poslovnež že pred njo.

Foto: Guliverimage

Ameriški zvezni sodnik Steven Merryday je danes v Tampi na Floridi zavrgel 15 milijard dolarjev vredno odškodninsko tožbo predsednika Donalda Trumpa proti časopisu New York Times, poročajo ameriški mediji. Konservativni sodnik je pripomnil, da njegovo sodišče ni Trumpov oder za napade na nasprotnike.

"Tožba ni megafon za odnose z javnostjo ali oder za strastno nastopanje na političnem shodu," je zapisal sodnik, ki ga je na položaj imenoval predsednik George Bush starejši, in dodal, da njegovo sodišče ni oder, na katerem bi Donald Trump lahko besnel proti nasprotnikom, poroča medij The Hill.

Trump je pred dnevi vložil tožbo proti časopisu zaradi obrekovanja, ki so jo pravni strokovnjaki ZDA opredelili kot smešno. Trumpa je med drugim motil star članek novinarjev Russa Buettnerja in Susanne Craig o njegovem finančnem položaju in vlogi v televizijski oddaji Vajenec.

Zvezdnik je bil že pred serijo Vajenec

V tožbi je trdil, da ni postal zvezdnik šele s serijo Vajenec, ampak je bil zvezdnik in izjemno uspešen poslovnež že pred njo, navaja ameriška televizija CNN in dodaja, da je bila sodnikova sodba "nenavadno polna posmeha".

Rüdiger Bachmann
Novice Nemec trdi: Trump hoče Evropo prepustiti Putinu

Sodnik je razsodil, da tožba ni bila v skladu z zveznimi pravili za takšne civilne tožbe. "Tožba mora biti kratka, jasna in neposredna izjava o domnevnih dejstvih. Kritika časopisa pa je bila docela neprimerna in nedopustna," je zapisal sodnik.

Kljub temu je Trumpovim pravnikom dovolil, da v štirih tednih vložijo novo tožbo, vendar ne na 85 straneh, ampak na največ 40.

Donald Trump
Novice Panetta: Trump si s svojimi dejanji zmanjšuje možnosti za Nobelovo nagrado za mir

