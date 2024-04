"Mesto želimo narediti in ohraniti primerno za življenje prebivalcev in obiskovalcev. To pomeni – brez množičnega turizma, brez novih hotelov in ne več kot 20 milijonov hotelskih nočitev turistov na leto," so v izjavi zapisali lokalni uradniki, ki so odločitev o prepovedi gradnje novih hotelov sprejeli prejšnji teden.

Pravilo ne velja za hotele, ki so že dobili gradbeno dovoljenje

Kot so pojasnili, bo nov hotel mogoče zgraditi le, če se zapre drug hotel, če se s tem ne poveča število spalnih mest in če bo nov hotel boljši – na primer bolj trajnosten. Pravilo sicer ne velja za nove hotele, ki so že pridobili gradbeno dovoljenje.

Mesto si že nekaj časa prizadeva omejiti število turistov, ki jih letno merijo v milijonih. To nameravajo storiti predvsem z odvračanjem tistih turistov, ki si želijo obiskati rdečo četrt oziroma četrt užitkov.

Prepoved potniških ladij in uporabe marihuane ter ukinitev vodenih ogledov

Lansko leto so mestni svetniki glasovali za prepoved potniških ladij v središču mesta in zaprtje terminala za križarjenje. Prepovedali so tudi uporabo marihuane na javnih ulicah in v rdeči četrti ukinili vodene oglede.

Po odloku iz leta 2021, imenovanem "Amsterdamski turizem v ravnovesju", je mestni svet "dolžan posredovati, ko število turistov doseže 18 milijonov letno".

