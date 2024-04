Na ulice večjih mest na španskih Kanarskih otokih se je danes zgrnilo več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali spremembe pri upravljanju množičnega turizma, ki po njihovem prepričanju pomeni preveliko obremenitev za otočje.

Protestniki, zbrani na shodih s sloganom Kanarski otoki imajo svojo mejo, so se v mestih na vseh sedmih otokih začeli zbirati sredi dneva. Z vzkliki, žvižgi in transparenti so med drugim poudarjali, da otočje ni naprodaj, zahtevali ustavitev prekomernega turizma, spet drugi pa terjali zgolj spoštovanje svojega doma.

Organizatorji zatrjujejo, da množični turizem ohranja pri življenju ekonomski model, ki je škodljiv za lokalne prebivalce, in od oblasti zahtevajo omejitve števila turistov.

Niso proti turizmu ...

Po navedbah policije se je zbralo 20 tisoč ljudi, organizatorji pa njihovo število ocenjujejo na okrog 50 tisoč, poročanje španske javne televizije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ena od protestnic je za televizijo dejala, da niso proti turizmu, da pa zahtevajo spremembo modela, ki omogoča njegovo nenehno rast. Med drugim terjajo ustavitev del na dveh novih hotelih na Tenerifu, največjemu in najbolj razvitemu od sedmih otokov arhipelaga.

Zahtevajo tudi, da bi imeli prebivalci več besede pri turističnem razvoju, ki da škoduje okolju.

Druga najbolj obiskana država

V podporo protestnikom na Kanarskih otokih so se danes ljudje zbrali tudi na ulicah Madrida in Barcelone.

Protesti proti prekomernemu turizmu se v zadnjih mesecih vrstijo po vsej Španiji, drugi najbolj obiskani državi na svetu, kar je oblasti spodbudilo v iskanje rešitev, s katerimi bi bolje uravnotežili interese prebivalcev in donosnega sektorja, ki predstavlja 12,8 odstotka nacionalnega gospodarstva.

Lani 16 milijonov obiskovalcev

Otoki, ki ležijo ob severozahodni obali Afrike, štejejo okrog 2,2 milijona prebivalcev, vsako leto pa privabijo na milijone obiskovalcev. Lani jih je bilo skupno okrog 16 milijonov.

Protesti proti prekomernemu turizmu so v Španiji potekali že pred pandemijo covida-19, nakar je zdravstvena kriza turistični sektor spravila na kolena. Po odpravi omejitev se je turizem znova razcvetel in lani je država pozdravila rekordnih 85,1 milijona obiskovalcev, še navaja AFP.