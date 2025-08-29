Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
St. M.

Nasilno kozmetičarko čaka izgon iz države #video

Arogantno voznico, ki je v Zagrebu z range roverjem blokirala tramvajsko progo, nato pa se še fizično znesla nad voznikom tramvaja, bodo hrvaške oblasti izgnale. Razlog za izgon je pogosto ponavljanje prekrškov, zaradi česar kršiteljica predstavlja nevarnost za javni red, je po poročanju spletnega portala Index.hr sporočila zagrebška policija.

Dajana Radošljević, 30-letna državljanka BiH, bo izgnana iz Hrvaške, njeno zakonito prebivanje v Republiki Hrvaški ji bo odpovedano, vstop in bivanje v Evropskem gospodarskem prostoru pa ji bosta prepovedana za tri leta, so sklenile hrvaške oblasti.

"Policija izvaja ukrepe za njeno prisilno odstranitev z ozemlja Republike Hrvaške v zakonsko predpisanem roku," je sporočila policija.

Prejela globo v višini 790 evrov

Radošljević bo morala plačati globo v višini 790 evrov. Občinsko sodišče za prekrške jo je spoznalo za krivo, potem ko je policija ugotovila, da je nezakonito parkirala, prečkala polno črto in fizično napadla voznika tramvaja.

Aretirali so jo 27. avgusta, jo odpeljali na policijsko postajo in nato pospremili na sodišče, kjer so ji izrekli končno globo.

Spomnimo, Radošljević, lastnica kozmetičnega salona Dajana Body Space v Zagrebu, je v soboto svoj avtomobil parkirala preblizu tramvajskih tirov in tako preprečila nadaljevanje poti tramvaju. Videoposnetek spopada, ki je postal viralen na družbenih omrežjih, prikazuje voznika tramvaja, ki leži na tleh in nato z nogo zamahne proti Radošljević, ki se je pognala vanj in mahala s pestmi.

Po besedah ​​prič se je najprej prepirala z osebo, ki jo je opozorila na napačno parkiranje, nato pa se je spopadla še z voznikom tramvaja, ki ga je domnevno močno porinila, da je padel, in ga tudi udarila.

Radošljević za Index ni hotela dati izjave. V kratkem telefonskem pogovoru je dejala, da čaka, da policija objavi posnetke nadzornih kamer, da bi videla, kaj točno se je zgodilo. Na družbenih omrežjih konflikta ni komentirala.

Dajana Radošljević
Stara znanka policije

Ženska se je v preteklosti že pojavila v bosansko-hercegovskih medijih, kot del policijske operacije "Roma", ko so zaradi proizvodnje in preprodaje drog aretirali 14 ljudi. Takrat so našli laboratorij za gojenje marihuane, več kot kilogram kokaina in več kilogramov marihuane, po neuradnih trditvah pa je bila Radošljević ena od vodij skupine.

Po izpustitvi iz pripora je v Zagrebu odprla kozmetični salon in se posvetila poslu, na Instagramu pa redno objavlja fotografije iz salona ter druženja z znanimi ljudmi.

Na incident se je odzvalo tudi zagrebško javnoprevozno podjetje ZET. "Incident nas je neprijetno presenetil. Sprožili smo interni postopek, policija pa vodi svojega. Vse udeležence v prometu pozivamo, naj spoštujejo predpise in ne motijo poteka ​​javnega prevoza, saj lahko to povzroči zamude in ogrozi varnost," so povedali za Index. 

