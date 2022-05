Dobra novica: Sloveniji dodeljenih dodatnih 277 milijonov evrov

Evropska komisija je v četrtek potrdila dodatnih 277 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz programa React-EU za Slovenijo. S sredstvi bodo financirane naložbe v oskrbi starejših, zdravstvu, turizmu in izobraževanju, so danes sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Evropska komisija je potrdila predlog spremembe operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020, s čimer so v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter ministrstvih uspešno zaključili skoraj enoinpolletno delo pri programiranju in dodelitvi nepovratnih sredstev iz mehanizma React-EU, so sporočili.

Dodatna nepovratna sredstva v višini dobrih 277 milijonov evrov so v celoti dodeljena, saj morajo biti investirana do konca prihodnjega leta. S sredstvi bodo po navedbah službe vlade krite naložbe v oskrbi starejših, zdravstvu, turizmu in izobraževanju.

Prenovljenih bo 18 enot na področju oskrbe starejših

Na področju oskrbe starejših naj bi bilo v Sloveniji do konca prihodnjega leta 18 novih oz. celovito prenovljenih enot – v Kranju, Kopru, Ljubljani (DSO Bežigrad in Vič-Rudnik Kolezija), Velenju, Novem mestu, Črnomlju, Ptuju, Šmartnem pri Litiji, Izlakah, Murski Soboti, Jesenicah, Metliki, Lendavi, Ajdovščini, Šmarju pri Jelšah, Ravnah na Koroškem in Dravogradu.

V okviru javne zdravstvene infrastrukture bo do konca prihodnjega leta celovito prenovljen Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, urejene bodo dodatne zmogljivosti negovalnih oddelkov oz. bolnišnic Maribor, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota. Energetsko prenovljena bosta objekta Orhideja in Vrtnica v okviru rehabilitacijskega centra URI Soča in Splošne bolnišnice Nova Gorica.

To je največja investicija

Največja in najpomembnejša od teh investicij je po navedbah službe vlade energetska sanacija stavbe UKC Ljubljana, kjer nepovratna evropska sredstva React-EU dopolnjujejo nacionalni viri, "s čimer bodo uporabniki storitev in osebje do konca prihodnjega leta dobili praktično nove prostore za delo in zdravljenje v naši osrednji zdravstveni ustanovi". Objekt bodo celovito energetsko prenovili, posodobili sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije, prav tako bo posodobljena razsvetljava, zamenjano bo stavbno pohištvo, prenovljena bodo dvigala in vzpostavljen bo centralni nadzor delovanja sistemov. Prenovljenih bo skoraj 75 tisoč kvadratnih metrov tlorisnih površin.

Iz sredstev React-EU je bila financirana brezplačna storitev e-oskrbe za starejše, ki je na voljo od sredine aprila, omogoča pa večjo varnost bivanja in 24-urno odzivnost v primeru potrebe po pomoči. V kratkem bo objavljen tudi razpis za izvajanje storitev telemedicinske obravnave za bolnike s kroničnimi boleznimi.

Z razpisom bodo omogočili izvajanje zdravstvene obravnave na daljavo z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnoloških storitev za bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem, sladkorno boleznijo, arterijsko hipertenzijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo in astmo, so sporočili.

Del sredstev React-EU so namenili tudi za podporo turizmu in gospodarstvu ter za izobraževanje. Za nakup sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za vzgojno-izobraževalne zavode je React-EU prispeval 13,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.