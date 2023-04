Glavna osumljenka v korupcijski aferi Eva Kaili v hišnem priporu

Evropsko poslanko iz Grčije in nekdanjo podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili, glavno osumljenko v korupcijski aferi Katargate, so danes v skladu z odločitvijo belgijskega sodnika iz preiskovalnega zapora premestili v hišni pripor.

Kailijeva je danes zapustila bruseljski zapor Haren v avtomobilu svojega odvetnika in se odpeljala naravnost v svoje stanovanje v bližini Evropskega parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do sojenja bo morala ostati doma in nositi elektronsko sledilno napravo.

Foto: STA

Kailijevo po več kot štirih mesecih izpustili iz zapora

"Hčerka me čaka, zato sem zelo vesela, da bom čez nekaj časa z njo," je novinarjem povedala Kailijeva, ki je bila več kot štiri mesece ločena od dveletnega otroka. 44-letna Kailijeva, ki je postala obraz korupcijskega škandala, je v grščini in nato v angleščini dodala: "Boj se nadaljuje z odločnostjo mojih odvetnikov. Kmalu se bomo pogovorili."

Kailijeva je zadnja od štirih osumljencev, ki je med nadaljevanjem belgijske preiskave ostala v zaporu. Belgijski preiskovalni sodnik Michel Claise, ki preiskuje primer domnevne korupcije v korist Katarja in Maroka, ki je pretresel Evropski parlament, se je v sredo odločil, da odstavljeno podpredsednico Evropskega parlamenta izpusti iz zapora in ji odredi hišni pripor z elektronsko sledilno zapestnico.

Belgijski pravosodni organi so v zadnjih dneh sprejeli podobne odločitve še za dva osumljenca, in sicer evroposlanca iz Belgije Marca Tarabello in nekdanjega italijanskega evropskega poslanca Antonia Panzerija.

Še en osumljenec, italijanski poslanec Evropskega parlamenta Andrea Cozzolino, je v hišnem priporu v Italiji in se bori proti izročitvi Belgiji. Obravnava na prizivnem sodišču bo 2. maja v Neaplju, poroča AFP.

Konec februarja pa so po več kot dveh mesecih belgijske oblasti iz pripora izpustile partnerja Kailijeve Francesca Giorgija, ki je bil pomočnik Panzerija, in mu odobrile hišni pripor.

V korupcijski aferi zasegli 1,5 milijona evrov gotovine

Afera Katargate od lanskega decembra pretresa Bruselj. Osumljenci naj bi od Katarja in Maroka prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v parlamentu v korist obeh držav. Tožilstvo jih obtožuje korupcije, pranja denarja in članstva v kriminalni združbi. Katar in Maroko odločno zavračata obtožbe, prav tako Kaili in Tarabella.

Panzeri je prek svojega odvetnika sporočil, da je s preiskovalci sklenil dogovor o priznanju krivde in priznal svojo vlogo pri organizaciji koruptivnih plačil mreži političnih osebnosti.

Preiskovalci so v povezavi z afero izvedli racije in preiskave na več naslovih, tudi na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji. Zasegli so tudi 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.