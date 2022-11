Smola pa taka! Francoski zvezdnik zaradi hude poškodbe ostal brez Katarja.

Izbranci Didierja Deschampsa bodo v Katarju naslov svetovnega prvaka branili brez najboljšega strelca nemškega prvenstva Christopherja Nkunkuja. Za napadalca Leipziga, ki si deli klubsko slačilnico tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom in je v tej sezoni v prvenstvu dosegel že 12 zadetkov, je bil usoden trk z mladim zveznim igralcem madridskega Reala Eduardom Camavingo.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery 💙 @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476