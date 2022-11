Bojazen se je uresničila: Senegal brez Maneja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Senegalska nogometna reprezentanca, aktualni afriški prvak, je že dopotovala na prizorišče svetovnega prvenstva v Katar, a ne v popolni postavi. Z ekipo ni prišel njen prvi zvezdnik, nogometaš Bayerna Sadio Mane, ki je zaradi poškodbe ostal v Münchnu in moštvu ne bo mogel pomagati na prvih tekmah.

"Sadio ne bo mogel igrati na prvih tekmah," so sporočili iz senegalske zveze, a pri tem niso natančneje navedli, koliko tekem bo moral izpustiti.

Sadio Mane se je poškodoval na tekmi nemške lige proti Werderju, po poročilih zdravstvene službe ima poškodovano glavo fibule na desni nogi. Trener Bayerna Julian Nagelsmann dvomi, da bo Mane na prvenstvu sploh igral, trdi, da bo potrebno še vsaj deset dni, da sploh ugotovijo natančen obseg poškodbe.

"Če ga boli, ne more igrati, čeprav si Senegalci želijo. Zdravstvene stvari so pomembnejše od športnih, tako je pri nas in tudi pri vseh drugih," je dejal Nagelsmann.

Senegalci bodo prvenstvo začeli v ponedeljek z dvobojem proti Nizozemski, nato jih v skupini čakata še tekmi z domačini in Ekvadorjem.