"Rasisti še naprej hodijo na stadione, liga ne naredi nič"

Dvaindvajsetletnega nogometaša Vinicuisa Juniora so navijači Valladolida ob domačem porazu proti Realu (0:2) zmerjali, potem ko ga je Italijan Carlo Ancelotti v drugem polčasu zamenjal. "Rasisti še naprej hodijo na stadione, gledajo največje klube na svetu od blizu, la liga pa še naprej ne naredi ničesar," je zapisal na družbenih omrežjih. "Sam bom še naprej hodil po svetu z dvignjeno glavo in proslavljal zmage z Realom."

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

Septembra so navijači Atletica snemali svoje rasistične zmerljivke, uperjene proti Viniciusu pred mestnim obračunom. Mnoge moti tudi njegovo proslavljanje golov s plesom, a sam pravi, da bo še naprej plesal.

"Sovražni govor nima mesta v španski ligi. Dogodke s petkove tekme že preiskujemo in kot vedno bomo z obema kluboma sodelovali, da bi identificirali in preganjali vse, ki so krivi sovražnega govora," je kmalu po ogorčenem zapisu brazilskega napadalca zapisala španska liga. Dodali so, da so pridobili posnetke, objavljene na družbenih omrežjih, ter da bodo vsakega preučili posamično in se nato odločili glede naslednjih korakov.

Vodstvo španske lige je v preteklosti že tožilo navijače zaradi rasističnih žalitev. Med drugim je tožilstvu prijavilo rasistične žalitve, uperjene proti Viniciusu, že oktobra 2021 med derbijem z Barcelono na Camp Nouu. Decembra je špansko tožilstvo končalo preiskavo rasističnih vzklikov navijačev Atletica proti Viniciusu, saj niso mogli identificirati vzklikajočih navijačev.