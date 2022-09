Foto: Reuters V priljubljeni, a pogosto kontroverzni španski pogovorni oddaji o nogometu El Chiringuito je Pedro Bravo, predsednik španskih nogometnih agentov, o Viniciusu Juniorju dejal: "Nasprotnike moraš spoštovati. Če želiš plesati sambo, ko zadeneš gol, pojdi na sambodrom v Brazilijo. Spoštovati moraš ostale igralce. Nehaj igrati opico." Neprimerne besede, ki jih že obsoja nogometni svet. Brazilčev klub Real Madrid je tako napovedal, da bo proti vsakemu, ki bo izražal rasizem, uporabil vsa možna pravna sredstva.

Na Twitterju se je oglasil tudi Vinicius. "Hvala za podporo! Ne bom nehal." Dodal je ključnik #BailaViniJr", kar pomeni "pleše Vini". Zraven je dodal video z močnim sporočilom. "Dokler je barva kože bolj pomembna od sijaja v očeh, bodo vojne. To frazo imam tetovirano na telesu. To misel imam ves čas v mislih," sporoča mladi brazilski nogometaš. "Pravijo, da sreča nekatere moti. Sreča temnopoltih Brazilcev, ki smo uspešni v Evropi, moti še več ljudi. A moje želja po zmagah, nasmehu in sijaju v očeh so veliko večji od tega. S plesom se slavi kulturno raznolikost po svetu. Sprejmite to! Spoštujete to! Ali pa norite ... Kakorkoli že, ne bom nehal."

Pravi, da s tem stavkom Brava ni bil prvič deležen ksenofobije in rasizma. Obenem opominja, da ni prvi nogometaš, ki se s plesom veseli svojih golov. To je počel že Ronaldinho, to počne tudi Neymar. Na temo rasizma se običajno ne oglaša, zdaj sporoča, da v domovini skuša pomagati mladim, ki nimajo veliko, niti dovolj denarja za šolanje. "Razvili smo aplikacijo, s katero pomagamo mladim iz javnih šol. Gradim šolo, ki bo nosila moje ime. In še več bom naredil za izobrazbo mladih. Želim, da je naslednja generacija pripravljena, da se bo borila z rasizmom in ksenofobijo."

Sporočilo Vinicius končuje z besedami: "Običajno se opravičijo, češ, da smo jih narobe razumeli. Ampak ponavljam, rasisti, ne bom nehal plesati. Na sambodromu, na Bernabeu, kjerkoli bom želel! Z ljubeznijo in nasmehom od nekoga, ki je zelo srečen, Vini J."

Vinicusu so podporo izrazili številni nogometni zvezdniki, tudi Neymar in Pele. Legendarni brazilski nogometaš je na Twitterju zapisal: "Nogomet je veselje. Je ples. Je prava zabava. Rasizem še vedno obstaja, a nam to ne bo vzelo nasmeha. Še naprej se bomo borili proti rasizmu. Borili se bomo za pravico, da smo srečni. #BailaViniJr." Posnetek plesa z Viniciusom je objavila tudi brazilska nogometna zveza.

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022