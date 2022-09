Jan Oblak ob vrnitvi poražen na mestnem derbiju, Real ostaja stoodstoten

V poslastici pestrega nedeljskega sporeda 6. kroga španskega se je Jan Oblak vrnil med vratnici Atletica Madrida in s soigralci z 1:2 izgubil z mestnim rivalom Realom, ki je vknjižil še šesto zmago in tako na vrhu ostaja stoodstoten. Pred drugo Barcelono, ki je v soboto s 3:0 premagala Elche (dva gola je prispeval Robert Lewandowski), ima dve točki prednosti, Atletico je sedmi. Odlične predstave nadaljujejo nogometaši Betisa, ki so vknjižili peto zmago in so tretji, z 2:1 so premagali Girono.