Barcelona se je poigrala z Realom in osvojila superpokal

Nogometaši Barcelone so v finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji v finalu s 3:1 (2:0) nadigrali Real Madrid in prišli do 14. superpokalnega naslova v zgodovini.

Španski superpokal, finale:

Nedelja, 15. januar:

Smetana španskega klubskega nogometa je tudi letos o superpokalni lovoriki odločala v Savdski Arabiji. Zveza in štirje udeleženci zaključnega turnirja so si v bogati arabski deželi, v kateri je letos vse v znamenju prihoda Cristiana Ronalda, napolnili žepe. Končnega uspeha pa so se po zmagi v finalu veselili nogometaši Barcelone, ki so 14. v zgodovini v zrak dvignili lovoriko za superpokal, prvo po letu 2018. To je tudi prva lovorika za trenerja Barcelona Xavija Hernandeza odkar se je usedel na klop katalonskega kluba.

Finale je minilo povsem v znamenju katalonskega kluba. Prvič se je na obračunu med Realom in Barcelono resneje zaiskrilo v 13. minuti, ko se je za strel z roba kazenskega prostora odločil Robert Lewandowski, ki je sprožiil v levi spodnji kot, vratar Madridčanov Thibaut Courtois je imel ob tem veliko dela, ob posredovanju pa je žoga zadela celo vratnico. V 34. minuti pa se je prvič zatresla tudi mreža, potem ko je po podaji Lewandowskega v kazenski prostor vtekel Gavi in dosegel svoj prvi gol v tej sezoni. Španski najstnik je bil v pomembni vlogi tudi ob koncu prvega polčasa, ko je iz leve strani v 45. minuti podal pred vrata Reala, tam pa ob zaključku ni imel težav izkušeni Lewandowski, ki je povišal na 2:0.

Robert Lewandowski je bo koncu drugega polčasa povišal na 2:0. Foto: Reuters

V drugem polčasu je Barcelona zapretila še tretjič. Še drugič na tekmi se je med asistente vpisal Gavi, pred golom pa se je odlično znašel Pedri. Za Real Madrid je častni zadetek v 93. minuti dosegel Karim Benzema.

Odkar se za superpokalni naslov potegujejo štirje klubi, je imel do zdaj največ uspeha Real (v letih 2020 in 2022), ki pa ni uspel ubraniti lovorike, leta 2021 pa je bil najboljši Athletic Bilbao.

Španski superpokal, polfinale:

Sreda, 11. januar:

Četrtek, 12. januar:

Za edini zadetek Barcelone v polfinalu je v 40. minuti poskrbel Poljak Robert Lewandowski. Na tekmah španskega superpokala lahko igra, na naslednjih dveh tekmah la lige pa bo moral zaradi nedavni kazni še počivati. V podaljšku je Ansu Fati v 93. minuti popeljal Barcelono v vodstvo, a je osem minut pozneje izenačil Loren Moron. Tako so zmagovalca odločili streli z bele točke.

Odločitev o drugem finalistu je pri streljanju enajstmetrovk padla v tretji in četrti seriji, ko je dva strela obranil Marc-Andre ter Stegen, pred tem pa tako poplesaval po golovi črti, da je zmotil zbranost izvajalcev Betisa. Odločilni gol za Barcelono je dosegel mladi zvezdnik Pedri.

Španski prvak Real Madrid pa je v prvem polfinalnem obračunu v sredo z 2:1 premagal pokalnega podprvaka Valencio, a šele po streljanju enajstmetrovk. Karim Benzema je Madridčane popeljal v vodstvo v 39. minuti z enajstih metrov. Brazilski vezist Samuel Dias Lino je v 46. minuti poskrbel za izenačenje, do konca rednega dela tekme pa se izid ni več spremenil. Tudi v podaljšku ne in o prvem finalistu so odločali streli z bele točke. Pri Realu so kazenske strele uspešno izvedli Benzema, Luka Modrić, Toni Kroos in Marco Asensio, pri Valencii so bili natančni Edinson Cavani, Ilaix Moriba in Hugo Guillamon, Eray Comert in Jose Gaya pa ne.