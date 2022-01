Modrić in Benzema popeljala Real do lovorike

Nogometaši madridskega Reala so v finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji z 2:0 premagali branilce naslova Athletic Bilbao (2:0). To je 12. naslov španskih superpokalnih zmagovalcev belih baletnikov. Na večni lestvici za rekorderjem Barcelono zaostajajo le še en naslov. V finalu sta v polno zadela Hrvat Luka Modrić in Francoz Karim Benzema.

Na stadionu kralja Fahda v Riadu so nogometaši madridskega Reala osvojili prvo letošnjo lovoriko. Vodilni španski prvoligaš je povedel v 38. minuti, ko je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora mrežo tekmeca iz Bilbaa zatresel izkušeni Hrvat Luka Modrić. Prednost je v 52. minuti podvojil vroči napadalec Reala Karim Benzema. Francoz je najboljši strelec la lige, tokrat pa je zatresel mrežo Athletica z najstrožje kazni.

Veselje belih baletnikov v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

Gostje bi lahko tik pred koncem rednega dela znižali zaostanek, a je Raul Garcia zapravil 11-metrovko. Izkazal se je belgijski vratar Thibaut Courtois, ki je ubranil njegov strel, pred tem pa je bil izključen še branilec Reala Eder Militao. Ostalo je pri 2:0 za bele baletnike, ki so tako pod vodstvom Carla Ancelottija prišli do 12. lovorike, kar se tiče španskega superpokala.

Oblak obstal pred vrati finala

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je z rdeče-belimi iz Madrida v Savdski Arabiji ostal brez finala, potem ko je Athletic v četrtek slavil z 2:1. Tekma se je sicer bolje začela za Atletico, saj je ta v 62. minuti po avtogolu Unaia Simona prišel do vodstva. A sledil je odgovor branilcev naslova. Najprej je v 77. minuti izenačil Yeray Alvarez, štiri minute kasneje pa je končni rezultat 2:1 postavil Nico Williams.

Jan Oblak je bil dvakrat premagan. Foto: Reuters

Atletico bo tako ostali pri eni španski superpokalni lovoriki, ki so jo rdeče-beli osvojili leta 2014, a takrat Oblak še ni stal med vratnicama madridskega velikana.

Real po drami do zmage na el clasicu

V sredo se je v glavnem mestu kraljevine Savdske Arabije, v petmilijonskem Riadu, pisala zgodovina. Odigran je bil prvi el clasico zunaj španskih meja, na katerem se je (ne)posredno odločalo o lovoriki. V uvodnem polfinalu španskega superpokala sta se na stadionu kralja Fahda v Riadu pomerila Real in Barcelona. Napredovanja in zmage s 3:2 so se po podaljšku veselili nogometaši Reala, ki so dobili že stoti el clasico.

Nogometaši Reala so na tekmi kar trikrat vodili, kar dvakrat pa so se nogometaši Barcelone vrnili v igro. Real je v vodstvo v 25. minuti popeljal Vinicius Junior, na drugi strani je v 41. minuti izenačil Luuk de Jong. V drugem polčasu je v 72. minuti v polno zadel Karim Benzema, za Barcelono pa je enajst minut pred koncem izenačil Ansu Fati in s tem postavil izid rednega dela. V podaljšku je v 98. minuti tekmo odločil Federico Valverde. Nogometaši Barcelone so si tik pred koncem priigrali še nekaj priložnosti, a brez uspeha.

Atraktivni večni derbi je v korist Reala odločil Federico Valverde. Foto: Guliverimage

To je bil prvi večni derbi za Xavija Hernandeza kot trenerja Barcelone. Nekdanji as svetovnega nogometa se je pred vrnitvijo na Camp Nou kot trener dokazoval v bližnjem Katarju. Za Katalonce je debitiral španski reprezentant Ferran Torres, draga okrepitev z Otoka (Manchester City), za katero je zadolžena Barcelona odštela 55 milijonov evrov.

Real je v tej sezoni že premagal Barcelono. Jeseni je bil v gosteh v prvenstvu boljši z 2:1, a je takrat blaugrano na Camp Nouu vodil še Nizozemec Ronald Koeman. Beli baletniki so vodilni v la ligi, pred Barcelono imajo kar 17 točk prednosti.

Veteran Athletica: To je nesmisel Raul Garcia je prepričan, da bi se moral španski superpokal igrati na španskih tleh. Foto: Reuters V baskovski ekipi ima v zvezni vrsti pomembno vlogo 35-letni Raul Garcia, ki je pred začetkom letošnjega turnirja, španskega superpokala, podal kritiko prirediteljem in se javno vprašal, zakaj jim je mar le za denar, ne pa tudi za navijače. "To je nesmisel. Španski superpokal bi se moral igrati v Španiji. Ni smiselno, da se za lovoriko potegujemo v drugi državi. Morda zvenim staromodno, prihajam vendarle iz starejše generacije, a moram priznati, da se je nogomet v zadnjem času zelo spremenil. Zdaj je najpomembnejše, kako zaslužiti čim več denarja pri sponzorjih, pozablja pa se na stik z navijači," je izkušeni nogometaš baskovskega kluba poudaril, da se nič več ne razmišlja o željah in potrebah navijačev, ampak le še o zaslužku. Predsednik Španske nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales je odločitev, da španski superpokalni turnir poteka v Savdski Arabiji, branil s tem, da bo zveza deležna velikega zaslužka, ki ga bo nato razdelila med vse španske prvoligaške klube, tudi tiste z manjšimi proračuni. "Tekmo, ki bi bila sicer pozabljena sredi poletja, smo spremenili v mednarodni dogodek, verjetno največji krajši turnir na svetu," je dejal prvi mož španskega nogometa. Španska zveza je s Savdsko Arabijo sklenila dogovor, po katerem bo za superpokal v tej arabski deželi, polni kontroverznosti – v zadnjih letih odmevajo zlasti številne obtožbe o kršenju človeških pravic –, prejela 30 milijonov evrov. Pogodba je sklenjena do leta 2029. Španci sicer niso prvi, ki superpokal igrajo v gosteh. V Italiji so ga prvič v tujino preselili že leta 1993 (ZDA), nato je potekal tudi na Kitajskem (kar štirikrat), v Katarju, Libiji in Savdski Arabiji.