Kakšna tekma! Oblak ubranil 11-m, pred tem zaploskal zadetku sezone.

Branilec španskega naslova Atletico je v nedeljo zvečer gostoval v Villarrealu in osvojil točko (2:2). Dvoboj je začel sanjsko, saj je Argentinec Angel Correa v 10. minuti z mojstrskim lobom skoraj s sredine igrišča izkoristil nepazljivost domačega vratarja in povedel Madridčane v vodstvo.

Izjemen zadetek Angela Corree:

😳 | Angel Correa a déjà une chance de recevoir le prix Puskas. 🥵🇦🇷 #VillarrealAtleti pic.twitter.com/zpvmJT7gtc — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 9, 2022

Le 13 minut pozneje je bila rumena podmornica zelo blizu izenačenja. Gerard Moreno je izvedel najstrožjo kazen, a je Jan Oblak prebral njegovo namero in z nogama ubranil strel. Žoga se je odbila do Danija Pareja, ki je bil spretnejši od Felipeja in srečno z bokom spravil žogo v mrežo. Zadetek pa je bil po ogledu VAR razveljavljen, saj je žoga tik pred tem Pareja oplazila po roki.

Jan Oblak in Mario Hermoso po tekmi nista bila najbolj zadovoljna z rezultatom. Foto: Reuters

V 29. minuti se je po manj posrečenem posredovanju Oblaka, ki je v petek dopolnil 29 let, ter njegovih soigralcev v zadnji vrsti Atletica, med strelce vpisal Pau Torres. Gostitelji so v 58. minuti poskrbeli za preobrat, Oblaka je premagal še Alberto Moreno. Veselje Villarreala ni trajalo dolgo, devet minut pozneje je izenačil Geoffrey Kondogbia. Francoz je moral v sodnikovem podaljšku po drugem rumenem kartonu predčasno z igrišča, ostalo je pri 2:2, Atletico pa je s tem zapravil priložnost, da bi se na lestvici povzpel na tretje mesto. Za vodilnim Realom (s tekmo manj) zaostaja 16 točk in zaseda četrto mesto.

Real nadigral Valencio, sledi el clasico v Savdski Arabiji

Karim Benzema se je vpisal v "strelski" klub 300 pri Realu. Foto: Reuters Beli baletniki so navdušili s predstavo proti Valencii (4:1). Pripravili so si številne priložnosti, mreža netopirjev pa se je prvič zatresla pred koncem prvega polčasa, ko je z bele točke zadel Karim Benzema. Izkušeni Francoz, najboljši strelec španskega prvenstva, je dosegel jubilejni 300. zadetek v dresu Reala. Benzema se je med strelce vpisal tudi v drugem polčasu, s 301 zadetkom pa na večni klubski lestvici strelcev zaseda četrto mesto. Na vrhu vztraja Portugalec Cristiano Ronaldo (451).

V drugem delu je dvakrat zadel v polno mladi Brazilec Vinicius Jr. in se na lestvici najboljših strelec la lige povzpel na drugo mesto, tako da se lahko Real po novem pohvali z dvema najboljšima strelcema. Zdaj se bo preselil v Savdsko Arabijo, kjer ga med tednom čaka polfinale španskega superpokala proti Barceloni.

Sevilli je v nedeljo zmago nad Getafejem zagotovil Rafa Mir. Foto: Reuters

Barcelona vodila do 89. minute

Na dvoboju v Granadi je bilo napeto do konca. Barceloni se je smejalo od 57. minute naprej, ko jo je v vodstvo popeljal Luuk de Jong. Nizozemski napadalec, prvi strelec katalonskega velikana v tem koledarskem letu, je zadel v polno že v 10. minuti, a je sodnik po posredovanju VAR razveljavil njegov zadetek. Barcelona je v 79. minuti ostala z igralcem manj, ko je moral zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča mladi up Gavi, nato pa so gostitelji pritisnili na vrata Marc-Andreja ter Stegena.

Razočaranje Gerarda Piqueja po zapravljeni priložnosti Barcelone, da bi se iz Granade vrnila bogatejša za tri točke. Foto: Reuters

Nemec je moral po žogo v svojo mrežo v predzadnji minuti, ko ga je z izjemnim strelom z levico premagal Antonio Puertas. Barcelona je s tem zapravila priložnost, da bi se začasno povzdignila na tretje mesto.

Špansko prvenstvo, 20. krog: Sobota, 8. januar:

Levante : Mallorca 2:0 (0:0)

Soldado 47., Morales 90.+7; R.K.: Campana 83./Levante



Real Sociedad : Celta Vigo 1:0 (1:0)

Oyarzabal 13.



Granada : Barcelona 1:1 (0:0)

Puertas 89.; L. de Jong 57.; R.K.: Gavi 79./Barcelona



Real Madrid : Valencia 4:1 (1:0)

Benzema 43./11-m, 88., Vinicius 52., 61.; Guedes 76. Nedelja, 9. januar:

Rayo Vallecano : Betis 1:1 (0:1)

Balliu 70.; Canales 45.+2; R.K.: Moreno 33./Betis



Sevilla : Getafe 1:0 (1:0)

Mir 22.



Alaves : Athletic Bilbao 0:0



Osasuna : Cadiz 2:0 (1:0)

Budimir 38., Barja 55.



Villarreal : Atletico Madrid 2:2 (1:1)

Torres 29., A. Moreno 58.; Correa 10., Kondogbia 67.; R.K.: Kondogbia 90.+2/Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in v 23. minuti ubranil 11-m Gerardu Morenu. Ponedeljek, 10. januar:

21.00 Espanyol - Elche