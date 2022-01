Jan Oblak se seli na klop, Real Madrid po maščevanje

Španske zelenice so sredi tedna v znamenju pokalnih obračunov. Za lovoriko se poteguje še 32 klubov, med njimi tudi dva, pri katerih se dokazujeta slovenska vratarja. Španski prvak Atletico Madrid se bo v četrtek pomeril s tretjeligašem Rayo Majadahonda, a najverjetneje, takšna je tradicija Diega Simeoneja v pokalnem tekmovanju, brez Jana Oblaka med vratnicama rdeče-belih. V sredo se bo oslabljeni Real Madrid mudil pri tretjeligašu Alcoyanu, pri katerem greje klop nekdanji vratar velenjskega Rudarja Tomaž Stopajnik. Beli baletniki so pred letom dni presenetljivo izpadli v pokalu prav proti omenjenemu tretjeligašu!

Nekdanji vratar velenjskih knapov Tomaž Stopajnik nabira izkušnje v tretji španski ligi. V dresu Alcoyana greje klop, ni še dočakal krstnega nastopa, v sredo pa bo priča največjemu spektaklu, odkar se je odločil za selitev na Pirenejski polotok. Alcoyano se bo v sredo v 1/16 finala pomeril z madridskim Realom. Obeta se veliki spektakel. Ponavlja se zgodovina, saj sta se omenjena kluba v 1/16 finala kraljevega pokala pomerila že 20. januarja 2021, ko je majhen klub iz mesta Alcoy šokiral bele baletnike in jih izločil z 2:1. Real je takrat povedel z zadetkom Ederja Militaa, a so gostitelji izsilili podaljšek (1:1), nato pa je Juan Antonio Casanova Vidal v 115. minuti poskrbel za odmevno senzacijo.

Tomaž Stopajnik je nabiral prvoligaške izkušnje v Sloveniji pri velenjskem Rudarju. V sredo se bo njegov klub za napredovanje med 16 najboljših potegoval z evropskim velikanom Realom. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Real tako v sredo prihaja po maščevanje, tretjeligašu se želi maščevati za boleč lanskoletni poraz. Trener Carlo Ancelotti ne bo mogel računati na uradno postavo, a je prepričan, da bo tudi brez kopice najboljših lahko izločil motiviranega tekmeca, pri katerem sedi na klopi tudi 20-letni Slovenec. Pri belih baletnikih bodo manjkali Karim Benzema, Luka Modrić, Ferland Mendy, Thibaut Courtois (branil bo Andrij Lunin), Dani Carvajal, Gareth Bale, Luka Jović … Verjetno bo odsoten tudi mladi Brazilec Vinicius Jr., ki pa bi se lahko vrnil v napadu Reala že konec tedna, ko čaka vodilni španski klub zelo pomembna tekma španskega prvenstva proti Valencii, nato pa 12. januarja že polfinale španskega superpokala proti Barceloni, ki bo potekalo v Savdski Arabiji! V sredo bi tako lahko barve Reala od prve minute branili Lunin, Vazquez, Nacho, Vallejo, Marcelo, Camavinga, Blanco, Valverde, Hazard, Mariano in Peter.

Francoz bo debitiral na vratih Atletica

Benjamin Lecomte (levo) bo med vratnicama Atletica v četrtek zamenjal kapetana slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage V četrtek bo Atletico Madrid "gostoval" na svojem stadionu. Tretjeligaš Rayo Majadahonda namreč večje tekme igra na stadionu Atletica. Rdeče-beli so eni izmed štirih španskih velikanov, ki so se pokalnemu tekmovanju pridružili šele v 1/16 finala. To velja še za Real, Barcelono in Athletic Bilbao. Trener Diego Simeone v pokalu že tradicionalno daje priložnost rezervnim vratarjem. Jan Oblak se bo tako v četrtek preselil na klop, krstni nastop na vratih Atletica pa bo vknjižil 30-letni Francoz Benjamin Lecomte. V Madrid je prišel lani kot menjava za rezervnega vratarja Iva Grbića. Hrvat kot posojen čuvaj mreže Atletica v tej sezoni brani za francoskega prvaka Lille, Lecomte pa v Madridu greje klop kot posojen vratar Monaca.

Naslov španskega pokalnega zmagovalca brani Barcelona, ki bo v sredo gostovala pri nižjeligašu Linaresu brez številnih zvezdnikov. Trener Xavi bi se lahko odločil za začetno enajsterico Neto, Eric Garcia, Pique, Araujo, Jordi Alba, Busquets, F. de Jong, Riqui Puig, Jutgla, Ilias Akhomach in L. de Jong.