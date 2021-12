Mladi slovenski vratar lovi senzacijo v španskem pokalu

V Španiji bo sredina tedna v znamenju pokalnega tekmovanja. Odigralo bo 32 tekem, v 1/16 finala pa se bosta skušala prebiti tudi španska tretjeligaša Alcoyano in Leonesa, pri katerih se dokazujeta Tomaž Stopajnik in Denis Klinar. Štirje velikani, to so Oblakov Atletico, Real Madrid, Barcelona in Athletic Bilbao, se bodo tekmovanju priključili v naslednjem krogu.