Začel se je divji ples milijonov evrov

V najmočnejših petih nogometnih ligah na svetu že poteka zimski prestopni rok. Klubi se bodo do konca meseca potegovali za naklonjenost bolj in manj slovitih nogometnih imen, v divjem plesu milijonov evrov pa imajo prednost bogati snubci. Veliko oči je uprtih v Newcastle, ki je prejel izjemno finančno injekcijo in si rešuje kožo, ogromnih želja ne skrivajo Real Madrid, Barcelona, PSG, številni angleški velikani in še kdo, tako da v prihodnjih dneh zagotovo ne bo dolgčas. V zadnjih dneh na primer odmeva nezadovoljstvo Romela Lukakuja s sistemom igre Chelseaja.

Nogometno leto 2022 ponuja marsikaj. Vrhunec bo doživelo s svetovnim prvenstvom, ki ga bo Katar gostil v zimskih mesecih, razburljivi pa bodo že uvodni tedni. Ne le na zelenicah, kjer bodo v številnih državah potekali prvenstveni in pokalni spopadi, ampak tudi v klubskih pisarnah. Na tržnici že poteka vroče dogajanje. Če se dan po jutru pozna - Ferran Torres se je pred kratkim iz Manchester Cityja preselil v Barcelono, ki je zanj odštela 55 milijonov evrov -, ta mesec ne bi smelo manjkati odmevnih prestopov.

Lani poleti sta se preselila Messi in Ronaldo

Lani poleti je za enega od vrhuncev prestopnega dogajanja poskrbela selitev Lionela Messija iz Barcelone v Pariz. Foto: Reuters Čeprav je nogomet sredi nepredvidljivega obdobja koronakrize, ki jo je številnim klubom zagodel z rdečimi številkami, na svetu ne manjka bogatih snubcev. Za njih je zimski prestopni rok idealna priložnost, da okrepijo svoje vrste in v nadaljevanje sezone krenejo z močnejšo zasedbo, s katero bi lahko dosegali boljše rezultate. Lahko se tudi že dogovarjajo z igralci, ki jim pogodba poteče po koncu aktualne sezone.

Na drugi strani so klubi, ki so v finančnih težavah in prestopni rok doživljajo kot možnost zaslužka, s katerim bi lahko zakrpali luknje. Motivi in potrebe so različni, seznam želja pa je tako pisan, da bi bili lahko priča zanimivemu zimskemu prestopnemu roku. Verjetno ne bo tako odmeven, kot je bil zadnji poletni, ko sta klube zamenjala tudi največja zvezdnika Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, a zagotovo ne bo manjkalo dragih nakupov.

Newcastle si rešuje kožo

Zelo veliko se govori zlasti o Newcastlu. Srake, podprte s svežim savdskim kapitalom, se ozirajo po okrepitvah, s katerimi bi si zagotovile obstanek v druščini najboljših angleških klubov. Želja je ogromno, led januarskih nakupov bi lahko prebil Kieran Trippier. Oblakov soigralec pri Atleticu je zelo blizu vrnitve na Otok, o tem je po zadnji tekmi rdeče-belih spregovoril tudi njegov trener Diego Simeone.

Kieran Trippier se spogleduje z vrnitvijo na Otok, kjer se zanj zelo zanima Newcastle United. Foto: Getty Images

Newcastle bi lahko postal bogatejši tudi za napadalca Arsenala Pierra-Emericka Aubameyanga, ki je pred kratkim pri topničarjih izgubil kapetanski trak, zanima se tudi za Philippeja Coutinha (Barcelona) in Tottenhamovega Deleja Alija. Če naštejemo le nekaj največjih kandidatov.

Barcelona razmišlja o Morati

Ousmane Dembele ima sklenjeno pogodbo z Barcelono le še do konca aktualne sezone. Foto: Reuters Barcelona namerava prevetriti igralsko zasedbo. Ousmane Dembele in Philippe Coutinho nista upravičila pričakovanj. Katalonce sta stala ogromno denarja, a na igrišču ne predstavljata tiste dodane vrednosti, ki bi jo navijači radi videli. Francozu poteče pogodba ob koncu sezone, zaradi visokih mesečnih prejemkov pa bi se lahko drugam odpravil že pozimi. Kot posojen igralec bi tako lahko zaigral na Otoku, omenjajo se tudi PSG, Juventus in še nekateri velikani.

Brazilec, ki ima sklenjeno pogodbo z Barcelono do konca prihodnje sezone, bi se lahko vrnil na Otok. Blaugrano bi lahko zapustila tudi Samuel Umtiti in Sergino Dest, Katalonci pa razmišljajo o tem, da bi odprli vrata Alvaru Morati, španskemu napadalcu, ki igra za Juventus kot posojen igralec Atletica.

Real želi oba. Tako Mbappeja kot Haalanda.

Kylian Mbappe, velika želja madridskega Reala, se bo v osmini finala lige prvakov pomeril prav z belimi baletniki. Foto: Reuters Kraljevi klub iz Madrida naj bi večino kadrovanja, kar zadeva zveneče okrepite, opravil poleti. Po poročanju ESPN se namerava po koncu sezone okrepiti z dvema napadalcema, ki spadata v sam svetovni vrh. Beli baletniki so poleti za Kyliana Mbappeja, veliko željo Florentina Pereza, ponujali 200 milijonov evrov, a so Parižani ponudbo zavrnili. Po koncu sezone bo mladi francoski as na voljo zastonj, saj mu bo potekla pogodba s PSG, kar bi bila lahko voda na mlin Realu. V nedavnem intervjuju za CNN se je Mbappe na vprašanje, ali se bo poleti resnično pridružil trenutno vodilnemu španskemu prvoligašu, nasmejal in nato odgovoril, da ima v mislih le izločitev Real v osmini finala lige prvakov (PSG in Real se bosta pomerila februarja in marca). V tej sezoni želi osvojiti vse mogoče lovorike, zlasti ligo prvakov.

Poleti bi lahko Real pripeljal tudi Erlinga Brauta Haalanda. Norvežan, ki blesti v napadu Borussie Dortmund, letos pa bo imel v ligi narodov opravka tudi s slovenskimi branilci, bo po tej sezoni na voljo morebitnim snubcem za 75 milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula. Real v tem ne vidi pretiranega finančnega izziva, na stadion Santiago Bernabeu, ki se bo kmalu predstavil v prenovljeni podobi, želi pripeljati samozavestnega Skandinavca.

Kakšna bo usoda Lukakuja?

Romelu Lukaku ni najbolj zadovoljen s tem, kar ga je po selitvi iz Milana pričakalo v Londonu. Foto: Reuters Pri evropskem prvaku Chelseaju je nejasna usoda Romela Lukakuja. Belgijski zvezdnik, za katerega so modri lani odšteli kar 115 milijonov evrov, je pred kratkim v intervjuju za Sky Sport Italia namignil, da ni zadovoljen s sistemom igre Chelseaja. S tem je namenil neposredno kritiko trenerju in izrazil željo, da bi se v prihodnosti še kdaj vrnil v Italijo. Razočaral ga je tudi način, na katerega se je lani poslovil od milanskega Interja, s katerim je osvojil naslov italijanskega prvaka. Na nedeljskem derbiju angleškega prvenstva, ko je Chelsea v Londonu remiziral z Liverpoolom (2:2), Belgijec ni kandidiral za srečanje, danes pa naj bi sledil poseben pogovor med nezadovoljnim napadalcem in trenerjem Thomasom Tuchlom, ki bo odredil njegovo usodo. Modre že v sredo čaka novo dejanje, srečanje ligaškega pokala s Tottenhamom.

Na Old Traffordu je vprašljiva prihodnost Anthonyja Martiala. Francoz bi rad nadaljeval kariero drugje. Poročalo se je tudi o tem, da bi lahko Manchester United zapustil Edinson Cavani, a je novi trener rdečih vragov Ralf Rangnick bolj naklonjen ideji, da Urugvajec ostane v Manchestru. Vodilni angleški klub Manchester City se po odhodu Ferrana Torresa zanima za Čeha Patrika Schicka, ki je blestel na lanskem Euru, v dresu Bayerja iz Leverkusna pa v tej sezoni v bundesligi dosegel že 16 zadetkov.

Tottenham, evropski znanec Mure, razmišlja o številnih novih obrazih. Trener Antonio Conte bi bil lahko naklonjen tudi nakupu Šveda Dejana Kuluševskega, ki se ni najbolje znašel pri Juventusu.

Izjemno zanimanje za Vlahovića

Dušan Vlahović je v izjemni strelski formi. Foto: Reuters Serie A bi lahko izgubila strelskega kralja. Gneča na seznamu velikanov, ki se zanimajo za mladega napadalca Fiorentine Dušana Vlahovića, je vse večja. 21-letni Srb, letos se bo v ligi narodov meril za točke tudi s Kekovo četo, ima pogodbo z vijolicami do leta 2023, klub iz Firenc pa bi lahko z njegovim odhodom zaslužil okrog sto milijonov evrov.

Juventus bi se lahko okrepil z Maurom Icardijem, ki ima pri PSG opravka z izjemno konkurenco na igralnih mestih v napadu. Tako bi se na Apeninski polotok vrnila tudi njegova življenjska sopotnica in menedžerka Wanda Icardi, ki polni naslovnice zaradi drugačnih, manj nogometnih stvari. Takšnih in podobnih govoric in namigovanj je še veliko. V prihodnjih dneh tako zagotovo ne bo dolgčas.

Everton privabil Ukrajinca

Letošnji zimski prestopni rok je sicer že 1. januarja poskrbel za nekaj večjih prestopov. Ukrajinec Vitalij Mikolenko se je iz kijevskega Dinama, kjer si je delil slačilnico tudi z Benjaminom Verbičem, preselil na Otok k Evertonu, ki je zanj plačal 23,5 milijona evrov.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙 — Everton (@Everton) January 1, 2022

Mladi brazilski branilec Vanderson, star komaj 20 let, odhaja v Evropo. Zapušča Gremio in prihaja k Monacu, kjer bo zaigral v francoskem prvenstvu. Klub iz kneževine je zanj odštel 11 milijonov evrov.

🗞️ #𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗩𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 | AS Monaco announces the signing of 20-year-old right back Vanderson from Gremio Porto Alegre on a five-year deal. 🇧🇷



Here's all you need to know 👇 — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 1, 2022

Na začetku novega leta je novo okrepitev predstavil tudi WBA. Za več kot devet milijonov evrov je kupil Američana Daryla Dika, ki je pred tem igral v Orlandu.