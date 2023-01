Real Madrid zaostajal že z 0:2, nato čudežno vstal od mrtvih

V Španiji so znani vsi četrtfinalisti kraljevega nogometnega pokala. Atletico Madrid se je z Janom Oblakom med osem najboljših uvrstil v sredo, ko je z 2:0 v gosteh premagal drugoligaša Levante. Barcelona je zlahka upravičila vlogo favorita pri tretjeligašu Ceuti, madridski Real pa je v Villarrealu, kjer je letos že izgubil v prvenstvu, zaostajal že z 0:2, a nato v drugem polčasu poskrbel za preobrat in preboj v četrtfinale. To je zelo pomembna zmaga za bele baletnike, ki so v nedeljo v Savdski Arabiji ostali brez španske superpokalne lovorike.

V Villarrealu je dišalo po pokalni senzaciji, novem spodrsljaju Reala na stadionu de la Ceramica. Rumena podmornica, ki je letos že prekrižala belim baletnikom načrte v prvenstvu in jih doma premagala z 2:1, je po prvem polčasu vodila z 2:0. Priigrala si je lepo prednost, ki pa ni zadostovala za napredovanje. Madridčani so se vrnili. Najprej so na krilih Brazilcev Viniciusa Jr. in Ederja Militaa izenačili na 2:2, nato pa je v 87. minuti zmagoviti zadetek za preboj v četrtfinale dosegel Dani Ceballos.

Na severni afriški obali počila petarda Barcelone

Barcelona je brez težav izločila Ceuto. Nastopila je v mestni esklavi na severni afriški obali Maroka in na stadionu Alfonso Murube premagala tretjeligaški klub Ceuta s 5:0. Katalonci, ki so prejšnjo nedeljo v Savdski Arabiji premagali Real in osvojili španski superpokal, so se tako brez težav uvrstili v četrtfinale. Poljak Robert Lewandowski je dosegel dva zadetka.

Robert Lewandowski je dvakrat zatresel mrežo tretjeligaša Ceute. Foto: Reuters

Atletico v četrtfinalu, Depay že trenira v Madridu

Tik pred začetkom tekme Levante - Atletico Madrid je prišla novica, ki se je bodo navijači ekipe Jana Oblaka zagotovo razveselili. Kot poroča dobroobveščeni novinar Fabrizio Romano, sta se Barcelona in Atletico Madrid dogovorila za prestop Memphisa Depaya. Nizozemca čaka samo še zdravniški pregled v Madridu. Podpisal naj bi do junija 2028. V četrtek je že treniral z Atleticom.

⚽ @Memphis, con permiso del FC Barcelona, se ejercitó en Majadahonda mientras ambos clubes cierran su traspaso a nuestro club. pic.twitter.com/kWFmHcweIU — Atlético de Madrid (@Atleti) January 19, 2023

Jan Oblak je bil zanesljiv v golu Atletica, za zmago in napredovanje v četrtfinale kraljevega pokala pa sta zadela Alvaro Morata in Marcos Llorente.

Branilec naslova Betis je v sredo po dramatičnem srečanju, na katerem je zmagovalca podalo šele izvajanje 11-metrovk, izpadel proti Osasuni.

