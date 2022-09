Zvezdniška Brazilija, za mnoge prvi favorit letošnjega SP v Katarju, je v Parizu nadigrala Tunizijo. Petkratni svetovni prvaki so zadeli v polno kar petkrat (5:1). Pred kratkim so visoko odpravili tudi Gano (3:0) in dokazali, da so v izjemni formi. Tekmo je očrnil incident, saj je proti brazilskemu reprezentantu Richarlison poletela banana. Nedavno je rasistične zbadljivke navijačev Atletica na madridskem derbiju doživel njegov reprezentančni soigralec Vinicius Jr.

Brazilci so na Parku princev, ki ga odlično pozna kar nekaj nogometašev petkratnih svetovnih prvakov, napolnili mrežo Tunizije. Že v prvem polčasu so dosegli kar štiri zadetke, z dvema zadetkoma je izstopal nogometaš Barcelone Raphinha, v polno so zadeli še Richarlison, Neymar (z bele točke) in Pedro, ki je vstopil v igro v drugem polčasu. Pedro, 25-letni brazilski reprezentant, ki še nima izkušenj z igranjem v Evropi, je član Flamenga.

Tunizijci so v 42. minuti, takrat so zaostajali že z 1:4, ostali brez izključenega Dylana Bronna, ki je nepravilno oviral Neymarja, častni gol za predstavnika Afrike pa je v francoski prestolnici dosegel Montassar Talbi.

Vrhunci dvoboja med Brazilijo in Tunizijo:

Dvoboj je očrnil nov incident z rasistično vsebino, v katerega je bil vpleten Richarlison. Ko se je 25-letni nogometaš Tottenhama vpisal med strelce, je proti njemu poletela banana in padla na zelenico blizu njega.

O tem, da bi morale biti kazni za tiste obiskovalce športnih dogodkov, ki povzročijo rasistične provokacije, je po tekmi v Parizu spregovoril predsednik Brazilske nogometne zveze Ednaldo Rodrigues.

Veselje Richarlisona po zadetku proti Tuniziji. Nekaj sekund pozneje je na igrišču zagledal banano. Foto: Reuters

''Dokler bodo o tem le govorili, nikogar pa kaznovali, se bodo takšne stvari nadaljevale. Dogajale se bodo vsak dan,'' je poudaril Richarlison. ''Tega navijača bi morali najti in ga kaznovati. Videli ste, kaj se je dogajalo z Viniciusom, zdaj pa še tole. Morali bi najti in kaznovati osebo, ki je to storila, saj bi s tem izučili druge, da se tega ne počne.''

"To, da je banana priletela na igrišče, me je spravilo v slabo voljo. Žalostno je, da se to dogaja. To ni nogomet. Bistvo nogometa je podpora svoji ekipi. Na igrišču dajemo vse od sebe za reprezentanco, takšne poteze pa niso dobre za nogomet," je razočaran izkušeni branilec Brazilije Thiago Silva.

Kako je proti Richarlisonu priletela banana:

To ni prvi letošnji rasistični incident, v katerega so vpleteni znani brazilski nogometaši. Na nedavnem madridskem derbiju, na katerem je Real z 2:1 premagal Oblakov Atletico, so navijači Los Colchoneros mlademu napadalcu Viniciusu Jr., ki je letos dosegel zmagoviti zadetek v finalu lige prvakov, v Parizu pa je proti Tuniziji odigral drugi polčas, vzklikali, da je opica.

Brazilija se sicer pripravlja na nastop na SP 2022 v Katarju, kjer se bo v skupini G pomerila s Srbijo, Švico in Kamerunom.