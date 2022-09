Svet se klanja noremu golu slovenskega čudežnega dečka

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško je s prekrasnim zadetkom na gostovanju na Švedskem, ki je Sloveniji zagotovil obstanek v ligi B lige narodov, poskrbel za nov vrhunec svoje kariere in veliko spletno uspešnico. Njegova mojstrovina je odmevala po vsem svetu, mediji pa so kar tekmovali v tem, kdo ga bo opisal z bolj veličastnimi besedami. Izbrali smo nekaj primerov.

Spektakularen zadetek Benjamina Šeška kandidira tudi za najlepši gol zadnjega kroga lige narodov. Mladi Slovenec se je znašel na seznamu štirih kandidatov, na katerem so še Anglež Mason Mount, Slovak Adam Zrelak in Nemec Kai Havertz.

Who gets your vote for Matchday 6 Goal of the Round? ⚽️ 🥇



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount

🇸🇰 Adam Zreľák

🇸🇮 Benjamin Šeško

@AlipayPlus | #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) September 27, 2022

Ko se je igrala 28. minuta dvoboja med Švedsko in Slovenijo, je Petar Stojanović z natančnim predložkom imenitno zaposlil Benjamina Šeška, ki je nato udaril iz prve in s čudovitim volejem, ta je mejil na popolnost, zatresel oddaljeni kot švedskih vrat. Strel je bil neubranljiv, švedski vratar Robin Olsen je bil nemočen. Prejel je zadetek, ki spada med najlepše v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. Slovenija je povedla z 1:0, na koncu pa z remijem 1:1 uresničila cilj, ohranila tretje mesto v skupini in si zagotovila obstanek v ligi B lige narodov.

Benjamin Šeško je očaral Evropo s svojimi sposobnostmi, na primer z visokim odrivom. Tako si je prislužil vzdevek Air Šeško:

Da je bil zadetek Benjamina Šeška nekaj posebnega, je hitro potrdil Fabrizio Romano. Italijanski športni novinar, guru največjih nogometnih prestopov, je zapisal: "Benjamin Šeško znova. Ni slabo." Besedam je dodal še zvezdo in slovensko zastavo, hkrati pa ponovil, da je RB Leizpig z njim že sklenil pogodbo, tako da se v Nemčijo podaja junija 2023. Njegov tvit je že v prvi uri zbral skoraj 50 tisoč všečkov.

SportBible, ki obožujejo prekrasne in atraktivne zadetke, ga je primerjal z nepozabnim golom Marca van Bastna v finalu EP 1988 proti Sovjetski zvezi in dodal, da je to eden najboljših zadetkov, ki jih bomo lahko videli v tej sezoni. Dodal je, da Benjamina Šeška povezujejo z vzdevkom "novi Haaland", poleti pa so se zanj zanimali (tudi) Real Madrid, Chelsea in Manchester United.

Pri DailyMailu so si po mojstrskem voleju 19-letnega Posavca privoščili rdeče vrage. Spomnili so na poletni prestopni rok, v katerem se je Manchester United zanimal za napadalca Salzburga. Angleški časnik je zapisal, da je poletna tarča Manchester Uniteda s čudežnim zadetkom pokazala rdečim vragom, kaj vse so zamudili. Izpostavili so krasno tehniko samozavestnega mladeniča, ki bo 20 let dopolnil šele čez osem mesecev.

Italijansko uredništvo portala Goal je prvovrstni zadetek Benjamina Šeška, skoraj zagotovo njegov najlepši v karieri, primerjalo z dvema mojstrovinama. Z že omenjenim supervolejem Marca van Bastna v finalu EP 1988 in tudi atraktivnim strelom Francesca Tottija, ko je leta 2006 osrečil navijače Rome proti Sampdorii.

Foto: zajem zaslona Srbi, ki so pozdravili napredovanje svojih orlov v ligo A lige narodov, so z zanimanjem spremljali tudi dvoboj v Solni. Obe reprezentanci so dobro spoznali, po novem presežku Benjamina Šeška pa so mu namenili pohvale. "Balkan ima novega zvezdnika. Zadetku supertalentiranega Slovenca bi zavidal še Marco van Basten. Benjamin Šeško je bodoči svetovni nogometni zvezdnik. Na Švedskem je dosegel zadetek, ki se verjetno doseže le enkrat v karieri," so zapisali pri srbskih Novostih.

Foto: zajem zaslona Navdušenja nad Šeškovim zadetkom niso skrivali niti pri srbskem Objektivu. "Evropa je dobila novo zver. Van Basten v telesu mladega Slovenca in prekrasen zadetek, ki se ga bomo spominjali," so zapisali in dodali, da smo bili v Solni priča reinkarnaciji mojstrovine van Bastna iz leta 1988. Slovenski čudežni deček jih je osupnil z izjemno izvedbo.

Podvig Benjamina Šeška, rojenega blizu slovensko-hrvaške meje, je odmeval tudi pri naših južnih sosedih. "Poglejte gol slovenskega čudežnega dečka. Zabil je v slogu Marca van Bastna," so se podobno kot vsa Evropa na nekdanjega nizozemskega asa ob zadetku Šeška spomnili tudi pri Indexu.

Avstrijci dobro poznajo Benjamina Šeška, ki bi lahko v tej sezoni kandidiral za najboljšega strelca prvenstva. Kronen Zeitung je v naslovu izpostavil, da je Šeško s sanjskim zadetkom Slovenijo popeljal do slavja. Slovenija je imela kaj proslavljati, saj je v najtežji skupini lige B, prepolni zvezdnikov, v njej so bile še Srbija, Norveška in Švedska, osvojila tretja mesto in si zagotovila obstanek.

Uefi ni ušel podatek, da je bil Šeško na zadnjih treh tekmah za Slovenijo udeležen pri štirih zadetkih (trije goli, ena podaja):

🇸🇮 Benjamin Šeško has been directly involved in 4 goals in his last 3 games for Slovenia (3 goals, 1 assist) 👏#NationsLeague

Liga narodov tako v zadnjem času v nasprotju s kvalifikacijami za velika tekmovanja osrečuje Slovenijo. Kekova četa je leta 2020 prehitela Grčijo, Kosovo in Moldavijo ter se v ligi narodov uvrstila v ligo B, zdaj pa je obstala med "drugoligaši". Na naslednji izvedbi lige narodov, ta bo že četrta, bodo ligo B lige narodov poleg Slovenije sestavljali še Albanija, Anglija, Avstrija, Češka, Črna gora, Finska, Grčija, Gruzija, Irska, Islandija, Kazahstan, Norveška, Turčija, Ukrajina in Wales. Po atraktivnosti najbolj izstopajo trije levi, aktualni evropski podprvaki.

Naslednja izziva: liga prvakov in Euro 2024

Benjamin Šeško se bo poskušal v nadaljevanju sezone prvič vpisati na seznam strelcev v ligi prvakov. Foto: Guliver Image Naslednje veliko tekmovanje bo Euro 2024 v Nemčiji. Devetega oktobra bo žreb skupin, Slovenija bo v tretjem najmočnejšem bobnu, nastop na Euru pa je tudi velik cilj Kekovih izbrancev. Če jim bo uspelo, bo Šeško dočakal vrhunec reprezentančne kariere le nekaj dni po 21. rojstnem dnevu, svet pa bo z zanimanjem spremljal njegove predstave.

V soboto je matiral norveškega vratarja z mojstrovino z okrog 25 metrov, tri dni pozneje je zatresel švedsko mrežo z neubranljivim volejem, ki odmeva po vsem svetu. Kaj pripravlja šele za naslednje dvoboje?

Zdaj se 19-letnik vrača k svojemu klubu Salzburgu, s katerim ga v soboto čaka derbi avstrijske bundeslige proti drugouvrščenemu Lasku, nato pa že v sredo k rdečim vragom v ligi prvakov prihaja zagrebški Dinamo. Šeško bo imel priložnost za nov podvig, saj bi se lahko vpisal med strelce v skupinskem delu najmočnejšega tekmovanja še kot najstnik.