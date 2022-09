Slovenski mrk, ki ga je težko pojasniti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skandinavija, očarljivi severni del Evrope, povezuje tri kraljevine. To so Danska, Norveška in Švedska, ki imajo v nogometu kaj povedati, še več pa pokazati. Njihove zelenice so kot začarane za slovenske nogometaše, ki so na devetih gostovanjih dosegli zelo skromne rezultate, najbolj pa bode v oči katastrofalen strelski izkupiček. Strelski mrk je več kot očiten, saj je Slovenija na devetih tekmah dosegla zgolj en zadetek!

Letošnji nastopi slovenskih nogometašev v ligi narodov se prepletajo s Skandinavijo. Pred tremi meseci so gostovali v norveški prestolnici in ostali neporaženi (0:0), danes pa jih čaka še izziv na Švedskem. Če bi dosežek iz Osla ponovili še zvečer v Solni na Švedskem, bi obstali v ligi B lige narodov, kar bi bil velik uspeh slovenskega reprezentančnega nogometa.

Pot do uresničitve cilja pa bo vse prej kot preprosta, o čemer bi lahko veliko povedala tudi statistika. Ta, kar zadeva gostovanja Slovenije v Skandinaviji, ni preveč spodbudna. Še več, številne številke so tako krute, da Kekovi četi ne ponujajo najbolj posrečenega izhodišča. Pa čeprav, po drugi strani …

Vsa gostovanja Slovenije v Skandinaviji:

Tekma Datum Tekmovanje Norveška : Slovenija 0:0 9. junij 2022 liga narodov (B) Norveška : Slovenija 1:0 13. oktober 2018 liga narodov (C) Švedska : Slovenija 0:0 30. maj 2016 prijateljska tekma Norveška : Slovenija 2:1 11. september 2012 kvalifikacije za SP 2014 Švedska : Slovenija 1:0 26. maj 2008 prijateljska tekma Norveška : Slovenija 3:0 13. oktober 2004 kvalifikacije za SP 2006 Danska : Slovenija 3:0 26. april 2001 prijateljska tekma Norveška : Slovenija 4:0 8. september 1999 kvalifikacije za EP 2000 Danska : Slovenija 4:0 30. april 1997 kvalifikacije za SP 1998

Skupni izkupiček Slovenije: 9 tekem - 0 zmag, 2 remija, 7 porazov, gol razlika 1:18

Kdo bi si mislil, da bo Skandinavija slovenski nogometni reprezentanci povzročala toliko težav. Na severu Evrope so drug za drugim gostovala najboljša slovenska nogometna imena, v dobri (strelski) formi so se na pot odpravili tako Zlatko Zahović, Milivoje Novaković, Josip Iličić, Sašo Udovič in še bi lahko naštevali, a se je skoraj vedno zgodil težko razložljiv strelski mrk.

Ko je Slovenija zadnjič gostovala v Skandinaviji, je pred tremi meseci v Oslu remizirala brez zadetkov. Večina dogajanja je bila pred slovenskimi vrati, kjer pa je Jan Oblak ohranil mrežo nedotaknjeno in paral živce Erlingu Brautu Haalandu. Foto: Reuters

Slovenija je v Skandinaviji gostovala devetkrat. Zmage ni dočakala, dvakrat je remizirala, na kar osmih tekmah pa ni dosegla zadetka. Tako je obakrat remizirala z začetnim rezultatom 0:0, kar sedemkrat pa je ostala praznih rok.

Edini, ki je zadel v polno v 810 minutah, je bil Šuler

Najbolj izstopa porazna razlika v zadetkih. Slovenija je v 810 minutah dosegla en samcat zadetek, prejela pa jih je kar 18. Edini Slovenec, ki je dočakal to čast, da se je vpisal med strelce na reprezentančni tekmi v Skandinaviji, je bil Marko Šuler.

Jan Oblak (v zgornji vrsti skrajno levo) je prvič branil za slovensko reprezentanco prav na gostovanju v Skandinaviji. Slovenija je leta 2012 izgubila v Oslu z 1:2, edini zadetek za takratno Stojanovićevo leto pa je dosegel Marko Šuler (v zgornji vrsti skrajno desno). Zdajšnji športni direktor Maribora je sploh edini slovenski reprezentant, ki se je na gostovanju v Skandinaviji vpisal med strelce! Foto: Guliverimage

Zgodilo se je pred 10 leti, pod vodstvom Slaviše Stojanovića, a v Oslu proti Norveški v kvalifikacijah za SP 2014 ni zadoščalo za pozitiven rezultat (1:2). To je bila tekma, ki si jo je še kako zapomnil zdajšnji kapetan Jan Oblak, saj je takrat kot golobradi mladenič, star komaj 19 let, debitiral med slovenskima vratnicama.

Danes, deset let pozneje, čaka Škofjeločana še en zelo zahteven izziv v Skandinaviji. Na Švedskem bo poskušal pomagati Sloveniji do uresničitve zastavljenega cilja, obstanka v druščini treh izbranih vrst, ki kotirajo bistveno višje na svetovni jakostni lestvici (Srbija, Norveška in Švedska) Mednarodne nogometne zveze, tako da bi bil obstanek na v teh dneh deževni strani Alp dočakan kot podvig.

Norveška je pred 23 leti v kvalifikacijah za EP 2000 nadigrala Slovenijo v Oslu kar s 4:0. Z enakim rezultatom se je končalo tudi gostovanje Slovenije na Danskem dve leti prej. Takrat še v sklopu kvalifikacij za SP 1998. Foto: Reuters

Čeprav Slovenija v Skandinaviji zelo poredko trese mreže, še nikoli pa ni zmagala, ji gre iz leta v leto vendarle bolje. Če je sprva v Skandinaviji doživljala zgolj visoke in prepričljive poraze, na uvodnih štirih tekmah v Oslu in Københavnu je štirikrat izgubila ob skupni gol razliki 0:14, pa je bilo na zadnjih petih tekmah bistveno bolje. Resda je še vedno izostala zgodovinska zmaga Slovenije, tako da je še vedno v veljavi skandinavski urok, se je pa slovenska mreža zatresla le še štirikrat.

Jubilejno deseto gostovanje kot nalašč za prvo zmago?

Slovenija bo danes gostovala na prekrasnem stadionu Friends Arena v Solni. Na njem je Maribor pred tremi leti v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil AIK. Foto: Getty Images Najbolj veseli dejstvo, da gre slovenski izbrani vrsti na skandinavskih zelenicah najboljše ravno v zadnjem obdobju. Na zadnjih treh gostovanjih je dvakrat remizirala, obakrat z 0:0, ravno takšen razplet pa bi ji zvečer na stadionu Friends Arena v Solni še kako ugajal. Slovenija bi s tem zadržala tretje mesto in se razveselila obstanka v drugi najmočnejši skupini lige narodov.

Po sobotni zmagi nad Norveško, ki je napolnila slovenski tabor z dodatno samozavestjo, torej Kekovi četi ne manjka motivacije. Morda pa se zvečer v Stockholmu celo zgodi čudež in bi lahko Slovenija na jubilejnem desetem gostovanju v Skandinaviji pozdravila celo prvo zmago! To bi bil šele udarec za Švede, ki so v skupini B4 lige narodov nanizali kar štiri poraze.

Nekateri v skandinavsko druščino, ki se v našem prostoru neformalno zamenjuje s pojmom nordijskih držav, uvrščajo tudi Finsko. Če je kdo pomislil, da bi bila v tem primeru slovenska statistika boljša, se je zmotil. Slovenija je namreč na Finskem gostovala enkrat, 14. avgusta 2013, in v prijateljskem obračunu pod vodstvom Srečka Katanca izgubila z 0:2.