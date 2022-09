Kek se ne ozira na odsotnost Ibrahimovića: Imamo dovolj svojih težav

Slovenija, ki bo v glavnem mestu Švedske morala igrati brez kaznovanih Andraža Šporarja in Jasmina Kurtića (zadnji je kljub temu pripotoval z ekipo), bo poskušala nadgraditi predstavo s sobotne tekme proti Norveški (2:1), ki jo je obdržala v igri za izpolnitev cilja, torej obstanka v ligi. Sama odloča o svoji usodi, točka bi bila dovolj.

"Če ti igrata dva izida, potem si v psihološki prednosti, na drugi strani pa imajo domačini podporo s tribun. Zadovoljen bi bil, če bi ekipa v vseh elementih ponovila tekmo z Norveško in še nadgradila to z manj napakami in določeno dinamiko in agresivnostjo. Ker vem, kakšna Švedska nas čaka. Če ne bomo odgovorili z enako mero, bomo imeli težave," je na novinarski konferenci na Švedskem povedal slovenski selektor Matjaž Kek.

"Naš velik izziv in motiv je potrditi nekaj dobrega, kar smo naredili na prejšnji tekmi. Zavedamo se moči tekmeca, ki nas čaka, domačina, ki mu zadostuje le zmaga za izpolnitev cilja. Ampak mi moramo razmišljati le o svoji kakovosti, predvsem o sebi in o svoji izvedbi ter kakovosti igre. Samo skozi igro lahko pridemo do želenega rezultata," je poudaril 61-letni Mariborčan, ki bo vodil slovensko izbrano vrsto vsaj do konca kvalifikacij za Euro 2024.

Švedi brez Ibrahimovića in Isaka, Slovenci brez Kurtića in Šporarja

Največji švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki bo prihodnji teden dopolnil 41 let, se letos še ne bo vrnil na zelenico. Foto: Reuters Kek, zadnji selektor, ki je vodil Slovenijo na velikem nogometnem tekmovanju (SP 2010), se ne ozira na to, da pri Švedski ne bo prvih dveh napadalcev, torej Zlatana Ibrahimovića in Alexandra Isaka. Prvi, ki se je med okrevanjem po hudi poškodbi preselil tudi na filmska platna in ga bo prihodnje leto mogoče spremljati v novi uspešnici iz bogate zbirke prigod Asterixa in Obelixa, se bo vrnil na igrišča šele v letu 2023, skoraj 20 let mlajši Isak, najdražja okrepitev v zgodovini bogatega Newcastla, pa bo zaradi poškodbe stegenske mišice odsoten nekaj tednov. "Imamo dovolj svojih težav," je pripomnil slovenski selektor in se posvetil tudi temi, kot je odsotnost Kurtića in Šporarja.

"Zagotovo ta dva igralca pomenita veliko, ne igrata pa sama. Ta liga narodov je pokazala, da lahko računamo na nekatere mlajše, in pričakujem podobno energijo. Saj so posamezniki, ampak na koncu vedno ekipa prinese rezultat," je dejal Kek in dodal, da je to lep preizkus za tista dva, ki bosta vskočila namesto najbolj izkušenega člana Kekove zasedbe (Jasmin Kurtić je zbral 81 nastopov) in strelca predzadnjega zadetka za Slovenijo v tem tekmovanju, Andraža Šporarja.

Kurtić se je vseeno odpravil na Švedsko, kjer bo goreč navijač slovenske reprezentance, ki jo od velikega uspeha, obstanka v drugi najmočnejši kakovostni skupini lige narodov, loči le še (vsaj) točka.

Najboljša priprava na to, kar Slovenija čaka leta 2023

Švedska je po zmagi v Ljubljani (2:0) nanizala štiri poraze v ligi narodov. Nazadnje je ostala praznih rok v Beogradu (1:4). Foto: Reuters Kot pa je znova ponovil, ni nobene evforije po zmagi nad Norveško, saj poskuša igralce obdržati na realnih tleh. "Sem pa še bolj prepričan, da je prav to najboljše, da igramo s takšnimi tekmeci, ki bodo pokazali našo vrednost. Jutri pa je nov veliki izpit. To so domačini, ki morajo zmagati. In to je najboljša priprava na to, kar Slovenijo še čaka. Kmalu bo namreč žreb za novo veliko tekmovanje," je še povedal selektor. Žreb za Euro 2024, ki ga bo gostila Nemčija, bo 9. oktobra.

V skupini 4 lige B sta po predzadnjem krogu na vrhu Norveška in Srbija s po desetimi točkami, Slovenija je tretja in je na petih tekmah zbrala pet točk, Švedska pa je zadnja s tremi. Švedi so sicer zadnjo medsebojno tekmo v Stožicah junija dobili z 2:0.

Na tekmi na stadionu Friends Arena, ki so ga odprli pred desetimi leti in je stal 300 milijonov evrov ter sprejme dobrih 50 tisoč gledalcev (po informacijah iz domače zveze bo zasedenost približno polovična), bodo sodili Nemci, glavni sodnik bo Felix Zwayer, pomočnika pa Stefan Lupp in Marco Achmüller.