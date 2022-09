Norvežani po mojstrovini Šeška zasuli s kritikami svojega vratarja

Norvežani so se poleg Erlinga Brauta Haalanda po sobotni tekmi v Ljubljani razpisali tudi o njegovem ''nasledniku'' Benjaminu Šešku. 19-letni Posavec je z izjemno predstavo, ki jo je kronal z asistenco in zadetkom, poskrbel za preobrat Kekove čete. Slovenija je zmagala z 2:1, zadala prvi poraz Norveški v ligi narodov, zmagoviti zadetek pa je Šeško dosegel deset minut pred koncem z izjemnim strelom z razdalje.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Norveško, foto Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida:

Norveški VG je zapisal, kako jih je potopil prav ''slovenski Haaland'', 19-letni napadalec, ki gre po stopinjah zdajšnjega superzvezdnika Manchester Cityja, saj tudi on nosi dres Salzburga, nato pa bo nadaljeval kariero v Nemčiji.

Šeško je v soboto zasenčil Haalanda, po tekmi je prejemal čestitke na vsakem koraku, z njegovega obraza kar ni mogel izginiti nasmešek. To je bila njegova najboljša predstava, odkar nosi državni dres, in izjemna napoved za obdobje, ki sledi. Novo veliko priložnost za dokazovanje bo imel že v torek, ko bo skušal Sloveniji zagotovi (vsaj) točko, s katero bi si zagotovila obstanek v drugi najmočnejši skupini lige narodov (B).

Pri Uefi mojstrovine Benjamina Šeška resda niso izbrali med štiri najlepše zadetke kroga lige narodov (v končni izbor so se uvrstili Danec Christian Eriksen, Francoz Kylian Mbappe, Madžar Adam Szalai in Turek Ismail Yuksek), a se bo o zadetku Šeška zagotovo govorilo še leta. V slogu najboljših napadalcev na svetu si je pripravil strel, prefinjeno ''nastavil'' žogo s kolenom, nato pa z okrog 25 metrov poslal žogo v desni spodnji kot norveškega vratarja. Strel ni bil premočan, a je bil tako natančen, da je moral Orjan Haskjold Nyland po žogo v mrežo.

"Očitna napaka vratarja"

Orjan Nyland bi moral po mnenju številnih Norvežanov ob strelu Benjamina Šeška v 81. minuti posredovati bistveno bolje. Foto: Vid Ponikvar Norvežani so bili takrat razočarani nad posredovanjem svojega vratarja. Mnogi so prepričani, da bi moral 32-letni čuvaj mreže bolje posredovati in ustaviti strel mladega slovenskega asa. Nekateri so šli po tekmi celo tako daleč, da so selektorju Staleju Solbakknu očitali, zakaj je v ekipo sploh uvrstil sicer izkušenega vratarja (38 nastopov za reprezentanco od leta 2013), ki pa v tej sezoni nima tekmovalne forme, saj po tem, ko se je poleti razšel z Readingom, še išče novega delodajalca.

''To je bila očitna napaka vratarja,'' je brez ovinkarjenja v televizijskem studiu TV2 dejal nekdanji norveški selektor Egil ''Drillo'' Olsen, ki bi v torek, ko čaka Norveško odločilna tekma za napredovanje v A-skupino lige narodov v Oslu proti Srbiji (Skandinavcem za prvo mesto zadošča že remi), na vratih raje videl Andreja Hansena, ki redno brani za Rosenborg.

''To je bil odličen strel, a tudi grozno posredovanje vratarja,'' je dodal nekdanji norveški nogometaš Jesper Mathisen, zdaj pa strokovni komentator TV2.

Izkušeni vratar, ki je za Norveško zbral 38 nastopov, je še brez kluba. Foto: Vid Ponikvar

''Presenetilo me je, da je žoga po strelu Šeška končala v mreži. Prišlo je nepričakovano in nenadoma, a je bil strel z velike razdalje in sploh ni bil pretirano močan. Pri takšnem strelu dobiš občutek, da bi ga vratarji lahko ustavili,'' je dejal Carl-Erik Torp, še eden izmed plejade nekdanjih norveških nogometašev, ki opravljajo vlogo strokovnega komentatorja. To je povedal za NRK.

Kaj je povedal norveški selektor?

Stale Solbakken je doživel prvi poraz z Norveško v ligi narodov, v torek pa mora proti Srbiji ostati neporažen, če želi osvojiti prvo mesto v skupini. Foto: Vid Ponikvar Kako pa se je na vse skupaj odzval Nyland? ''Nisem dobro videl žoge, bil sem prepozen, zato je žoga šla v mrežo. Šeško jo je udaril zelo dobro,'' je po porazu v Ljubljani, ko sta ga premagala Andraž Šporar in Benjamin Šeško, priznal norveški vratar.

Da je bila to njegova napaka, je posredno priznal tudi njegov selektor Stale Solbakken. ''Verjetno je to njegova napaka. Če bi imel Nyland dober dan, bi zagotovo ubranil strel Šeška. Verjamem, da tako razmišlja tudi on,'' je dejal norveški strateg.

Nyland v soboto ni imel dobrega dneva, podobno velja za njegove soigralce, ki so po vodstvu z 1:0 dovolili Sloveniji, da je z dvema zadetkoma priredila preobrat. ''Do takrat smo nadzorovali potek igre, nato pa smo malce izgubili glavo. Taktično smo zaigrali naivno,'' je dejal Solbakken, ki ni bil zadovoljen s predstavo v večini drugega polčasa.

Haaland zadel v polno že sedmič zapored

Erling Braut Haaland, ki je sodeloval pri vseh sedmih norveških zadetkih v tej ligi narodov (šest zadetkov in ena podaja), je v Ljubljani premagal Jana Oblaka v 47. minuti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ta se je za goste začel imenitno, po napaki Žana Karničnika je v polno zadel nihče drug kot Erling Braut Haaland. Svetlolasi zvezdnik je s tem nadaljeval izjemen niz, za klub ali reprezentanco se je vpisal med strelce še na sedmi zaporedni tekmi, za vikinge pa je na 22 tekmah dosegel 21 zadetkov. Če bo nadaljeval s takšnim ritmom, bo kmalu postavil državni rekord in postal najboljši strelec reprezentance. Rekord si že skoraj celo stoletje lasti Jorgen Juve, dosegel pa ga je še pred drugo svetovno vojno, ko je dal 33 zadetkov. In ne pozabimo, Haaland je star šele 22 let!

S šestimi zadetki je tudi najboljši strelec letošnje lige narodov, na drugem mestu pa je po hat-tricku v švedski mreži Srb Aleksandar Mitrović (5). V torek se bosta pomerila drug proti drugemu, tako da velja v Oslu pričakovati pravcato nogometno poslastico. Istočasno pa bo v Skandinaviji potekala še ena, saj se bosta v Solni za obstanek v skupini B lige narodovo potegovali Švedska in Slovenija. Zadnji po zaslugi Šeška za ohranitev tretjega mesta zadošča že neodločen rezultat.