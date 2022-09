Na Švedskem zvoni alarm, prihaja Slovenija!

''Nočna mora za Švede,'' so v soboto zvečer poudarjali na severu Evrope, ker je šlo švedski nogometni reprezentanci vse narobe. Najprej je Slovenija premagala Norveško in pahnila Švede na zadnje mesto, nato pa so v Beogradu doživeli brodolom proti Srbiji (1:4). Kriza, to je bil že sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah, je šla tako daleč, da se švedski selektor Janne Andersson že spopada z vprašanji o odstopu. Mu bo končno sodbo izrekla Slovenija?

Vrag je na Švedskem vzel šalo. Reprezentanca je po odličnem začetku v skupini B4 lige narodov, zmagi z 2:0 v Stožicah, močno popustila. Izgubila je štiri naslednje tekme in se po zmagi Kekovih izbrancev nad Norveško znašla na dnu razpredelnice. Zdaj Švedom, ki so bili pred davnimi leti tudi svetovni podprvaki (1958), grozi izpad v ligo C, ki bi pomenil velik neuspeh za Švedsko, saj se je še v prejšnji izvedbi lige narodov družila z elito.

Švedi so v ligo narodov vstopili z zmago v Ljubljani (2:0). Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši na Švedskem o črnem scenariju nočejo razmišljati, a se navijači po drugi strani bojijo, da bi se lahko nezadovoljstvo po skromni igri in visokem porazu na stadionu Rajko Mitić (1:4), na katerem je švedsko mrežo kar trikrat zatresel Aleksandar Mitrović, preneslo na zelenico tudi v torek. Takrat bodo Švedi na stadionu Friends Arena v Solni, ki je pred tremi leti v kvalifikacijah za ligo prvakov ostala v prijetnem spominu NK Maribor, nujno potrebovali zmago. Sloveniji na drugi strani za tako želen obstanek v skupini B zadostuje že remi.

Kamplov soigralec pri Leipzigu: Nismo dovolj dobri

Emil Forsberg se zaveda pomembnosti torkovega srečanja v Solni. Foto: Reuters Švede boli sobotni neuspeh še toliko bolj, ker so v Beogradu povedli. Viktor Claesson je hitro popeljal Skandinavce v vodstvo, ki pa je trajalo vsega minuto! V nadaljevanju so na igrišču prevladovali izbranci Dragana Stojkovića in po Sloveniji pred domačim občinstvom s prepričljivim rezultatom 4:1 nadigrali še Švedsko.

''Nismo dovolj dobri. Izgubljamo žoge in s tem olajšujemo delo tekmecu. Če to delaš, težko dobivaš tekme. Počutimo se grozno,'' je bil po četrtem zaporednem porazu v ligi narodov iskren Emil Forsberg, soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu, ki bi lahko v prihodnji sezoni sodeloval tudi z Benjaminom Šeškom. Ravno z draguljem slovenskega nogometa, zaradi katerega bo morala Švedska v torek nujno premagati Slovenijo, če si želi zagotoviti obstanek.

''Čaka nas izjemno pomembna tekma. Tako za nas kot za celotno Švedsko. Imamo opravka z zelo slabim obdobjem, a se nam ponuja priložnost, da ga s pomembno zmago prekinemo,'' napoveduje svetlolasi Šved.

Kapetan Lindelöf: Nekajkrat smo se prav osramotili

V soboto je Aleksandar Mitrović, najboljši strelec srbske reprezentance vseh časov, povzročal ogromne težave Victorju Lindelöfu. Foto: Reuters Kapetan Victor Lindelöf po debaklu v Beogradu ni skrival razočaranja. Bil je poln samokritike in dejal: ''Proti Srbiji smo se nekajkrat na tekmi prav osramotili. Moramo biti boljši. Lahko razpredamo o igri, a če na igrišču ne dobivaš dvobojev, medsebojnih duelov, je potem zelo težko zmagati. Srbi so dobili večino duelov in lahko igrali svojo igro. Bili smo preprosto preslabi,'' je potožil 28-letni branilec Manchester Uniteda, ki kljub slabšim rezultatom še vedno zaupa selektorju in zaupa njegovemu delu.

''Imamo opravka s slabim obdobjem. Zdaj je vse odvisno od nas, da delamo še bolj zavzeto in držimo skupaj. To je najpomembnejše. Upam, da bomo v torek prikazali boljši nogomet. To je ključna tekma, ki jo moramo nujno dobiti. Upam, da si bomo do takrat povrnili moči in se dobro pripravili. Sam bom dal vse od sebe, saj resnično nočem igrati v diviziji C. In upam, da se to ne bo zgodilo. A vse je odvisno od nas,'' je bil jasen 53-kratni švedski reprezentant, čeprav se bo o tem zagotovo moralo vprašati tudi slovensko reprezentanco, željno maščevanja za uvodni poraz s Švedsko v Ljubljani.

Aleksander Mitrović je Švedom zabil kar tri zadetke. Foto: Reuters

Kapetan Lindelöf se pred srečanjem s Slovenijo veliko pogovarja s soigralci. ''Moramo si vcepiti v glavo, da smo zelo dobra ekipa, ki je zmožna velikih dosežkov. Če si bomo povrnili samozavest, se lahko v torek nadejamo zmage.''

Če bi Slovenija ponovila rezultat iz leta 2016 ...

Nogometaši kljub skromni formi še vedno zaupajo delu selektorja Janneja Anderssona. Foto: Reuters ''Dovolj smo dobri, da lahko premagamo Slovenijo. Vse je v naših rokah,'' je optimističen zvezni igralec Midtjyllanda Kristoffer Olsson. Podobno razmišljata tudi mladi nogometaš Manchester Uniteda Anthony Elanga ter zvezdnik Tottenhama Dejan Kuluševski, ki je po bolečem porazu v Beogradu izpostavil težavo švedske reprezentance. Premalo reprezentantov se lahko v tej sezoni pohvali z redno tekmovalno klubsko formo. Izkušeni branilec Ludwig Augustinsson, ki je v prejšnji sezoni nastopal za Sevillo, denimo še vedno čaka na krstni nastop za Aston Villo.

Slovenija bo na Švedskem gostovala prvič po letu 2016. Takrat je 30. maja, le dva dneva po tem, ko je Jan Oblak v finalu lige prvakov v Milanu z Atleticom ostal praznih rok proti Realu, v Malmöju remizirala s Skandinavci (0:0).

Švedi so na zadnjih devetih tekmah zmagali le dvakrat. Premagali so le Slovenijo in Grčijo, izgubili pa proti Norveški in Srbiji (dvakrat), Gruziji, Španiji ter Poljski. Foto: Reuters

Če bi takšen rezultat ponovila tudi v torek, bi si zagotovila obstanek v skupini B lige narodov, Švedom pa prizadejala ogromen udarec, saj bi zdrsnili med C-ligaše. Tam bi jih namreč čakali bistveno manj atraktivni tekmeci kot v ligi B. Njihovi morebitni tekmeci bi namreč lahko bili Luksemburg, Ferski otoki, Azerbajdžan, Estonija, Latvija … To pa je tudi ogromna motivacija za Kekovo zasedbo, ki noče zapraviti idealne priložnosti za uresničitev cilja, ki se je po skromnem začetku lige narodov zdel malodane nemogoč.