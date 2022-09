Ni jih malo, a najbolj odštekana je uspela legendarnemu Udoviču

Vseh zmag slovenske nogometne reprezentance, doseženih po zaostanku, že nekaj časa ne moremo več prešteti na prste obeh rok. Andraž Šporar in Benjamin Šeško sta Sloveniji zagotovila 12. tovrstno zmago. Za najslajši preobrat še vedno veljata tisti, doseženi za Bežigradom, ko sta v dodatnih kvalifikacijah za veliki tekmovanji padli Ukrajina in Romunija, za najbolj nenavadnega pa je po čudežni strelski predstavi na Malti pred 26 leti poskrbel Sašo Udovič.

Vse zmage slovenske reprezentance po zaostanku na tekmi:

Tekma Datum in kraj Tekmovanje Slovenija : Norveška 2:1 (po 0:1) 25. september 2022 v Ljubljani Liga narodov (B) Slovenija : Kosovo 2:1 (po 0:1) 15. november 2020 v Ljubljani Liga narodov (C) Slovenija : Izrael 3:2 (po 1:2) 9. september 2019 v Ljubljani Kvalifikacije za EP 2020 Islandija : Slovenija 2:4 (po 2:1) 7. junij 2013 v Reykjaviku Kvalifikacije za SP 2014 Moldavija : Slovenija 1:2 (po 1:0) 7. september 2005 v Kišinjevu Kvalifikacije za SP 2006 Slovenija : Romunija 2:1 (po 0:1) 10. november 2001 v Ljubljani Dodatne kvalifikacije za SP 2002 Slovenija : Ukrajina 2:1 (po 0:1) 13. november 1999 v Ljubljani Dodatne kvalifikacije za EP 2000 Latvija : Slovenija 1:2 (po 1:0) 5. junij 1999 v Rigi Kvalifikacije za EP 2000 Slovenija : Islandija 7:1 (po 0:1) 7. februar 1996 v Valletti Prijateljska tekma Mehika : Slovenija 1:2 (po 1:0) 6. december 1995 v Hermosillu Prijateljska tekma Slovenija : Ukrajina 3:2 (po 0:2) 11. oktober 1995 v Ljubljani Kvalifikacije za EP 1996 Estonija : Slovenija 1:3 (po 1:0) 11. junij 1995 v Talinu Kvalifikacije za EP 1996

Prvi preobrat na krilih naveze Novak - Zahović

Pri prvem preobratu slovenske nogometne reprezentance je imel velike prste vmes Džoni Novak. Dosegel je dva zadetka, obakrat je bil podajalec Zlatko Zahović. Foto: Guliverimage Slovenija je prvič sladkost zmage, prigarane po preobratu, občutila pred 27 leti. Zgodilo se je 11. junija 1995 v Talinu. Ravno v mestu, kjer je tri leta pred tem tudi odigrala prvo mednarodno srečanje v zgodovini.

Estonci so v kvalifikacijah za EP 1996 povedli z 1:0, a se je nato začel slovenski šov v režiji dvakratnega strelca Džonija Novaka ter Zlatka Zahovića, ki je najprej prispeval obe asistenci Novaku, nato pa se tudi sam vpisal med strelce. To je bil njegov tretji zadetek za člansko izbrano vrsto, nato jih je do leta 2004 dosegel še 32! Novak se je, zanimivo, med strelce v državnem dresu vpisal le še enkrat. Čez sedem let na prijateljski tekmi z Gano.

Slovenija prvič in zadnjič zmagala po 0:2

Aleš Čeh je svoj edini zadetek za reprezentanco dosegel na atraktivnem gostovanju v Mehiki. Foto: Guliverimage Le štiri mesece po zmagi v Talinu so slovenski navijači za Bežigradom dočakali zgodovinski trenutek, ko je Slovenija prvič (in do danes še vedno zadnjič) zaostajala za dva zadetka, a se na koncu vseeno veselila zmage. Ukrajincem se je za Bežigradom v kvalifikacijah za EP 1996 po prvem polčasu (0:2) že nasmihal poln plen, a so jim nepopustljivi gostitelji v nadaljevanju le prekrižali načrte. Dvakrat je zadel v polno Sašo Udovič, enkrat pa Zlatko Zahović.

Še istega koledarskega leta, ko se je Slovenija odpravila na atraktivno turnejo v Mehiko, se je zgodil preobrat še v Hermosillu. Podvig Slovenije je odmeval, Mehičani so takrat predstavljali 12. reprezentanco na svetovni jakostni lestvici. To je bila tudi tekma, na kateri je dolgoletni kapetan Aleš Čeh dosegel edini zadetek v državnem dresu. Poskrbel je za izenačenje, za zmago pa je poskrbel Ermin Šiljak. Zanimivo je, da se je tudi on razveselil reprezentančnega strelskega prvenca.

Čarobna sedmica v režiji vročega Udoviča

Sašo Udovič je s 16 zadetki tretji najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. Skoraj tretjino zadetkov je dosegel na tekmi z Islandijo! Foto: Reuters Nato pa je na kronološkem pregledu slovenskih preobratov napočil trenutek za tekmo, ki s svojim nevsakdanjim razpletom in statističnimi presežki izstopa še danes. To je bila res neobičajna tekma. Na Malti je potekal mednarodni prijateljski turnir. Na stadion Ta Qali pri Valletti sta se pomerili Slovenija in Islandija. Mreži se nista zatresli skoraj do konca prvega polčasa, nato pa so tekmeci s skrajnega severa Evrope v 41. minuti le povedli. V polno je zadel Gudjonsson Thorstainn. Kdo bi si mislil, da bo Islandija s tem zadetkom sprožila neverjetno slo po zadetkih pri Sašu Udoviču, ki je odigral eno izmed tistih tekem, za katere nogometaši radi rečejo, da gre vsaka žoga, ki jo udarijo, v gol.

Takratni napadalec belgijskega Beverena je zadeval kot v transu. V 42. minuti je izenačil na 1:1, 32 minut pozneje, ko je dosegel že peti zadetek na tekmi, pa je Slovenija vodila s 5:1! Udovič je kajpak postavil nov slovenski rekord, toliko zadetkov ni do danes na eni tekmi dosegel noben rojak več, sta pa takratno nepozabno predstavo Ljubljančana začinila še Matjaž Florjančič in Ermin Šiljak.

Tudi ona sta zatresla mrežo nemočnih Otočanov, Slovenija pa se je pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika razveselila najvišje zmage po preobratu vseh časov. Zmagala je s ''čarobnih'' 7:1. Zanimivo je, da je Zlatko Zahović, sicer najboljši slovenski strelec vseh časov, na tisti tekmi odigral 90 minut, a se ni vpisal med strelce.

Spektakularna evrogola Ačimovića in "Van" Osterca

Zlatko Zahović je poskrbel za preobrat na gostovanju Slovenije pred 23 leti v Latviji. Foto: Guliverimage Se je pa Mariborčan toliko slajše vpisal med strelce tri leta pozneje, ko je Slovenija lovila dragocene točke v boju za EP 2000 v Latviji. Sprva ji ni kazalo dobro, saj je zaostajala z 0:1, a je nato spretni Zlatko Zahović z dvema zadetkoma preobrnil tekmo v slovensko korist.

Znamenita zlata Katančeva generacija je dobila zalet, začela verjeti v svoje sposobnosti in višje domete, nato pa po prvovrstni senzaciji, začinjeni z enim najbolj atraktivnih zadetkov, kar jih je bilo doseženih na sončni strani Alp, v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za Euro 2000 premagala Ukrajino.

Milenko Ačimović je pred 23 leti zatresel mrežo Ukrajine na še kako pomembni tekmi s skoraj polovice igrišča. Foto: Guliverimage/Getty Images

Takratni zvezdnik Milana Andrij Ševčenko je za Bežigradom popeljal goste v vodstvo, a je nato ZZ Top v 53. minuti izenačil, sedem minut pred koncem rednega dela pa je sledil epski zadetek Milenka Ačimovića s sredine igrišča, ki je postal svetovna spletna uspešnica.

Milanu Ostercu je uspel leta 2001 zadetek, ki še vedno spada med najbolj atraktivne, kar jih je kdajkoli padlo na tekmah slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage Dva meseca pozneje se je slika preobrata skoraj do potankosti ponovila na znova zelo pomembni tekmi Slovenije, prvem dvoboju dodatnih kvalifikacij za SP 2002. Gostje so znova povedli, Romuni so se veselili vodstva z 1:0, a je nekdanja dotrajana, a še kako srčna trdnjava za Bežigradom na koncu vendarle norela od navdušenja.

Naprej je Milenko Ačimović po strelu z glavo izenačil na 1:1, v drugem delu pa je Milan "Van" Osterc z zadetkom, ki je mejil na popolnost in močno spominjal na mojstrovino Marca Van Bastna na finalnem dvoboju EP 1998, popeljal Slovenijo do dragocene zmage.

Prlek je v navalu sreče pred kamerami iskreno priznal, da je bila to prvotno mišljena podaja. To je bila prva slovenska zmaga po preobratu v 21. stoletju. Po remiju v Bukarešti je zadoščala za vnovičen podvig, preboj na SP 2002.

Katančeva četa se je maščevala Islandcem

Sloveniji je zmago v Kišinjevu pred 17 leti zagotovil Klemen Lavrič. Foto: Reuters Na naslednji preobrat, po katerem je postala Slovenija bogatejša za tri točke, je bilo treba čakati slaba štiri leta. Zgodilo se je v Kišinjevu, kjer je Oblakova četa v kvalifikacijah za SP 2006 sprva zaostajala, nato pa po zaslugi zadetkov Mateja Mavriča Rožiča in Klemna Lavriča v drugem polčasu le obrnila rezultat v svoj prid in se v domovino vrnila z zmago.

Srečko Katanec je pred devetimi leti popeljal varovance do prepričljive zmage na Islandiji, čeprav so sredi prvega polčasa zaostajali z 1:2. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po tej zmagi je sledil dolg post slovenskih preobratov. Slovenija se je na veliko tekmovanje uvrstila še enkrat (SP 2010), odigrala ogromno tekem, na katerih je zaostajala, a ni prav nikoli zmogla dovolj moči oziroma znanja, da bi rezultat preobrnila v zmago. Na ta še kako sladek občutek je morala počakati osem let, dočakala pa ga je pri "Udovičevih znancih" Islandcih. V kvalifikacijah za SP 2014 je gostovala v Reykjaviku in se skušala Islandcem maščevati za nedaven poraz v Stožicah (1:2).

Katančevim izbrancem se je namera posrečila. Andraž Kirm je v 11. minuti popeljal goste v vodstvo, a so Islandci, ki so tri leta pozneje zablesteli na Euru 2016, preobrnili rezultat v svojo korist in povedli z 2:1. To pa Slovenije kaj prida zmotilo. Suvereno predstavo so kronali še s tremi zadetki. Najprej na rezultat na 2:2 z bele točke izenačil Valter Birsa, v drugem delu pa sta zadela v polno Boštjan Cesar, zdajšnji Kekov pomočnik, in pa Rene Krhin.

Na naslednji preobrat je morala Slovenija čakati šest let. Dočakala ga je v Stožicah, ko je Kekova četa, opogumljena z odmevno zmago nad močno Poljsko (2:0), doma spravila v slabo voljo še Izrael. Gostom je kazalo imenitno, v 63. minuti so povedli z 2:1, a sta nato Roman Bezjak (v 66. minuti) in Benjamin Verbič (v 90. minuti) priredila preobrat, po katerem je sledilo ogromno navdušenje.

Veselje dvakratnega strelca Benjamina Verbiča po razburljivem srečanju in domači zmagi nad Izraelom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vojničan, ki je prispeval pomemben delež tudi k sobotni zmagi nad Norveško, je bil takrat dvakratni strelec in prvi junak srečanja, po katerem se je Slovenija veselila jubilejnega desetega preobrata. Hrabro priborjena zmaga s 3:2 žal ni prinesla želenega učinka, Kekova četa je v nadaljevanju kvalifikacij pregorela, izgubila proti Severni Makedoniji in Avstriji, s tem pa tudi izpadla iz igre za Euro 2020.

Iličić v zadnjih sekundah, Šeško atraktivno z razdalje

Josip Iličić je odločil zmagovalca na tekmi lige narodov proti Kosovu v Ljubljani. Foto: Grega Valančič / Sportida Pred tremi leti, ko je v ligi narodov, takrat je Slovenija igrala še v jakostni skupini C, v Ljubljani gostovalo Kosovo, so bile tribune zaradi pandemije koronavirusa prazne. Gostje so v 58. minuti povedli z 1:0, a je Kekova četa le našla način, kako se vrniti v zmagoviti ritem. Najprej je pet minut pozneje izenačil Jasmin Kurtić, nato pa je globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je 94. minuta, njegov dober prijatelj Josip Iličić zadel z bele točke in poskrbel za enajsto zmago slovenske reprezentance, dosežene po preobratu.

Najbolj svežega je v soboto prinesel Benjamin Šeško, ki je v 81. minuti z mojstrskim zadetkom z razdalje popeljal Slovenijo do prve zmage v letošnji ligi narodov, občutek zadovoljstva pa je bil še toliko večji, saj so gostje navkljub vodstvu, ko je zvezdnik svetovnega nogometa Erling Braut Haaland po hudi napaki Žana Karničnika premagal Jana Oblaka, ostali brez točk.

Benjamin Šeško je v soboto zasenčil Erlinga Haalanda in popeljal Slovenije do zmage nad Norveško. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najprej Andraž Šporar po izjemni asistenci Šeška, nato še 19-letni dragulj slovenskega nogometa in zbirka slovenskih zmag po preobratu se je lahko povzpela na številko 12.

Slovenija ima v torek novo priložnost, da še obogati seznam preobratov. Na Švedskem bo iskala pot do obstanka v skupini B lige narodov, za uresničitev cilja pa ji v Solni zadošča že točka.