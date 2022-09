Matjaž Kek presrečen, da je dobil ekipo z "jajci"

Mladi napadalec Salzburga je zadel na zadnjih treh reprezentančnih tekmah, posebej pa je nase opozoril s podajo in golom ob zmagi proti Norveški v predzadnjem krogu ter s krasnim volejem z leve strani v Stockholmu, ko je bil njegov zadetek dovolj za točko proti Švedski, ki je za Slovenijo pomenila ohranitev statusa B-ligaša, Švede pa pahnila v ligo C.

Spektakularen zadetek Benjamina Šeška kandidira tudi za najlepši gol zadnjega kroga lige narodov. Mladi Slovenec se je znašel na seznamu štirih kandidatov, na katerem so še Anglež Mason Mount, Slovak Adam Zrelak in Nemec Kai Havertz.

Who gets your vote for Matchday 6 Goal of the Round? ⚽️ 🥇



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount

🇸🇰 Adam Zreľák

🇸🇮 Benjamin Šeško

🇩🇪 Kai Havertz#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) September 27, 2022

"Ko je Petar Stojanović podal, sem razmišljal, ali bi udaril. Pa sem si dejal, zakaj ne bi poskusil. Lahko zadenem z obema nogama, tako da sem si rekel, 'udari'. Ko napadalcu gre, pač gre, hvala bogu je šla žoga v mrežo," je svoj zadetek opisal Benjamin Šeško, ki je po tekmi dres zamenjal kar s soigralcem Janom Oblakom in ga dodal že bogati zbirki, v kateri je tudi dres Erlinga Haalanda z že omenjene tekme proti Norveški (ta je bila na koncu druga v skupini 4, v ligo A pa je napredovala Srbija).

Šeško: Selektor obožuje, ko smo kot eno

Benjamin Šeško, z naskokom najmlajši strelec v zgodovini slovenske reprezentance (prejšnji rekord Milenka Ačimovića je izboljšal za več kot tri leta), si je po tekmi na Švedskem izmenjal dres s kapetanom Janom Oblakom. Foto: Guliverimage Tako kot Haaland, ki je že svetovna "znamka", tudi Šeško postaja vse bolj opazen po svetu, ne nazadnje je bil že to poletje na tarči nekaterih največjih evropskih klubov in se odločil za 24 milijonov vreden prestop k Leipzigu v sezoni 2023/24. Priljubljenost med navijači mu godi. "Več ljudi, ko me obožuje, bolje se počutim. Ko vidiš napise v slogu 'ti si moj vzornik' in podobno, ti pač to pride do srca," je po tekmi na Švedskem dejal Šeško in dodal, da je ponosen na to, kar jim je uspelo z reprezentanco.

"Osredotočenost je bila na mestu in je pozitivna popotnica za novembrski prijateljski tekmi," je pripomnil ter se navezal na to, da Matjaž Kek vedno izpostavlja ekipo. "Selektor res obožuje, ko smo kot eno, kot družina, skupaj, namenjamo čas drug drugemu, ko igramo igre skupaj, ko se družimo. Da smo se res združili, kažeta ti zadnji tekmi," je še dejal Šeško.

Kek pohvalil 19-letnega junaka srečanja

"Bolj kot obstanka sem vesel, da sem dobil ekipo, sodelavce, mlade fante, polne energije, željne dokazovanja," je Matjaž Kek prepričan, da je pred zdajšnjo slovensko zasedbo še svetla prihodnost. Foto: Guliverimage Prav ekipa je tisto glavno, je selektor Kek izpostavil, kar je dobil v tej ligi narodov. "Ekipo z 'jajci'. Bolj kot obstanka sem vesel, da sem dobil ekipo, sodelavce, mlade fante, polne energije, željne dokazovanja," je povedal Kek, ki pa ni mogel mimo Šeška. Ti tekmi proti skandinavskima tekmecema sta bili nekako kot nalašč za hitrega, močnega in tehnično podkovanega napadalca, kar je slovenska vrsta unovčevala z dolgimi diagonalami nanj.

"Čez teden je bila ta diagonala del dogovora. Upam pa, da bo ta zadetek 'Benija' še bolj potisnil v pravo smer. Je fant, ki smo ga pripeljali kot 18-letnega med nas skozi težke tekme lige narodov. Pokazal je, da lahko zabija, asistira, takšen gol pa ne potrjuje le talenta, temveč kaže znanje," je mladeniča pohvalil selektor.

Ekipa, ki se zaveda slabosti in kritik

Ta je zadovoljen tudi s tem, da je ekipa na zadnjih tekmah na igrišče šla z odločnejšo držo, ob vseh hvalnicah v teh dneh pa je Kek le opozoril, da manjka še ogromno. "Toliko je še tistih stvari, ki bi morale biti boljše, da ne bi hitro končali pogovora," je dejal in nadaljeval v pozitivnejši luči.

Veselje Benjamina Šeška po zadetku v Solni, njegovem tretjem v ligi narodov Foto: Guliver Image

"Dobili smo ekipo, ki si upa. Po vsesplošnem obešanju za 'jajca' je imela moč, da gre čez to. Zaveda pa se slabosti in kritik. Vem, da se v slačilnici marsikdo ne bi strinjal, ampak pri vsem tem gre za celostno zgodbo tudi z mediji, navijači, ki tudi včasih opozorijo na določene stvari. To je sestavni del igre," je še povedal in poudaril, da je obstanek zelo lep uspeh v takšni skupini, ni pa to uvrstitev na veliko tekmovanje. "To pa za to generacijo še pride."