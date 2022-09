Ačimovićevi izbranci izgubili v Kranju

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, prijateljska tekma

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na današnji prijateljski tekmi v Kranju izgubila proti Bosni in Hercegovini z 2:3 (1:2). Za izbrance slovenskega selektorja Milenka Ačimovića je oba gola dosegel Tio Cipot v 45. in 79. minuti.