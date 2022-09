Messi piše zgodovino, oboževalcu se je podpisal kar na hrbet #video

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi blesti v dresu dvakratnih svetovnih prvakov. Na prijateljski tekmi v New Jerseyju je premagal Jamajko s 3:0. To je bila njegova jubilejna 100. zmaga v državnem dresu, imeniten večer pa je začinil z dvema zadetkoma. Zbirko reprezentančnih golov je tako povišal na 90. Dvoboj so zaznamovali tudi vdori njegovih oboževalcev na zelenico. Eden izmed njih je izrazil celo željo, da se mu priljubljeni napadalec PSG podpiše kar na gol hrbet!

Argentina je v imenitni formi. Poraza ni doživela že tri leta, v tem obdobju pa nanizala kar 35 tekem. Tako je od svetovnega rekorda Italije, ki so ga aktualni evropski prvaki postavili nedavno, oddaljena le še dve tekmi. Azzurri so bili neporaženi na 37 reprezentančnih tekmah, Argentinci, ki jih vodi Lionel Scaloni, pa so vse bližje novemu mejniku.

Mejnike pa podira tudi Lionel Messi, 35-letni napadalec in kralj strelcev. Na prijateljski tekmi v New Jerseyju je proti Jamajki vstopil v igro v 56. minuti. Takrat je bil rezultat 1:0, Argentino je v 13. minuti v vodstvo popeljal mladi napadalec Manchester Cityja Julian Alvares. Messi se je izkazal in tik pred koncem rednega dela dvakrat zatresel mrežo Jamajke. Tako je v 164. reprezentančnem nastopu že pri 90 zadetkih, vpisal pa se je tudi v častitljivi klub 100, saj je dočakal jubilejno 100. zmago za izbrano vrsto.

Varnostniki so imeli v New Jerseyju polne roke dela z oboževalci Lionela Messija. Foto: Guliverimage

Pri Jamajki sta zaigrala dva znanca 1. SNL. Nekdanji napadalec Domžal Shamar Nicholson je odigral 70 minut, Kaheem Anthony Parris, donedavni napadalec Kopra, ki se je poleti preselil k Dinamu iz Kijeva, pa je v igro vstopil v 79. minuti.

Messi almost gets tackled by security while signing a fans back 😭 pic.twitter.com/HEX8W8UB5T — ym🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KieranCFC88) September 28, 2022

Messi je na srečanju v ZDA doživljal tudi bližnja srečanja z nepovabljenimi gosti na zelenici. Oboževalci so se mu skušali kar trikrat približati z vdorom na zelenico. Najdlje je šel navijač, ki je Messija prosil, naj se mu podpiše na goli hrbet, nato pa so ga varnostniki prikovali na tla.

Messi signed a fan's back after he scored a goal ✍️ pic.twitter.com/zxzHtlxeSD — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2022

Argentinci bodo naslednjo tekmo odigrali 16. novembra proti ZAE, nato pa jih čaka skupinski del svetovnega prvenstva v Katarju, kjer se bodo pomerili s Savdsko Arabijo, Mehiko in Poljsko.