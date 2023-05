Atletico izkoristil spodrsljaj Reala in skočil na drugo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid je v Valencii izgubil z 0:1 in drugo mesto predal Atleticu. Foto: Reuters

Novi španski nogometni prvak Barcelona je v soboto zvečer v 35. krogu la lige izgubila s četrtim Realom Sociedadom (1:2). V zadnjih štirih krogih bo najbolj zanimiv dvoboj za končno drugo mesto, ki ga bijeta Real Madrid in Atletico Madrid. Slednji je v nedeljo s 3:0 premagal Osasuno in izkoristil spodrsljaj mestnih tekmecev, ki so v Valencii izgubili z 0:1.