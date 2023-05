Oslabljeni Real z dvema goloma Rodryga bližje drugemu mestu

Španski prvak Barcelona bo v predzadnjem krogu la lige poskušal prekiniti niz porazov. Izgubili so zadnji dve tekmi. V nedeljo doma igrajo z Mallorco. Že v soboto pa je Real Madrid, ki se z Atleticom bori za končno drugo mesto, gostoval v Sevilli in po preobratu, ko je dvakrat zadel Rodrygo, zmagal z 2:1. Beli balet je bil oslabljen, saj so manjkali Vinicius Jr., Karim Benzema in Marco Asensio.

Sevilla bo igrala finale evropske lige. Foto: Reuters Real Madrid je sredi tedna v 36. krogu z 2:1 premagal Rayo Vallecano in znova skočil pred Atletico Madrid. Ta je z Espanyolom igral 3:3. Pri deseti Sevilli se je Real utrdil na drugem mestu. Domača ekipa je povedla že v tretji minuti preko Rafe Mira, gostje iz prestolnice pa so prišli do preobrata po dveh golih Rodryga v 29. in 69. minuti. Sevilla očitno tako izgublja šesteroboj za sedmo mesto, ki kot zadnje vodi v Španiji v Evropo (pred tem krogom so Osasuno, Athletic Bilbao, Girono, Sevillo, Mallorco in Rayo ločile le štiri točke). Je pa res, da ima Sevilla še priložnost za neposredno vozovnico za samo ligo prvakov, saj bo v sredo igrala finale evropske lige proti Romi.

Vinicius Junior, ki je bil preteklo nedeljo tarča rasističnih napadov na tekmi v Valencii, je zaradi poškodbe kolena manjkal. "Vinicius ne bo odpotoval z nami, ker ne bo igral, saj mu koleno še vedno povzroča težave," je pred tekmo dejal trener Carlo Ancelotti, ki je bil sredi tedna že prisiljen odpočiti 22-letnika proti Rayu. "Upam, da bo lahko odigral vsaj zadnjo tekmo doma proti Bilbau četrtega junija." Real Madrid je v Sevilli igral tudi brez Karima Benzemaja in Marca Asensia.

