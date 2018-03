Bodečo nežo za seksistično izjavo leta prejel Boštjan M. Zupančič

Uredništvo portala spol.si in kolektiv Rdeče zore sta razglasila prejemnika bodeče neže za seksistično izjavo leta, ki je pripadla nekdanjemu ustavnemu sodniku in sodniku na Evropskem sodišču za človekove pravice Boštjanu M. Zupančiču. Sporna izjava je letela na odvetnico in političarko Simone Veil, češ da je mati vseh abortusov in morilka.

V ožjem izboru za bodečo nežo so bili poleg Zupančiča še Luj Šprohar, Vesna Vuk Godina, Slavko Bobovnik in Milan Knep.

Zupančič je lanskega junija na svojem profilu na Facebooku zapisal: "Simone Veil je bila travmatizirana ženska, ki je preživela koncentracijska taborišča. Nihče ne govori o tem, kako so te travme povzročile, da je postala 'mati vseh abortusov'.

Zaradi njene zakonodajne pobude, medtem ko je bila francoska ministrica za 'zdravje', je bilo in je še milijonom otrok odtegnjena pravica do pravne subjektivitete. Tem nerojenim otrokom, pravnim subjektom kot še nerojenim (nascituri) od rimskega prava, je še naprej odtegnjena pravica do življenja, ki bi morala izhajati iz 2. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Mediji jo slavijo celo posthumno, medtem ko bi jo bilo treba obsoditi kot največjo morilko vseh časov."

Napadel človekove pravice in pravice žensk

Portal spol.si in kolektiv Rdeče zore sta odločitev, ki so jo v sredo zvečer v sklopu mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore v živo izglasovali v AKC Metelkova mesto, utemeljila s preteklimi izjavami antropologinje Svetlane Slapšak in Judovskega kulturnega centra.

"Človek, ki je sedel v instituciji, ki je ne bi bilo brez Simone Veil in njene evropske politike, je napadel človekove pravice, in pravice žensk so izrecno opredeljene kot take od leta 1997, in številne ustave, med njimi tudi slovensko," je v časopisu Večer menila Svetlana Slapšak.

Javna izjava Judovskega kulturnega centra pa se glasi: "Ekstremna stališča Boštjana M. Zupančiča glede pravice žensk do odločanja o lastnem telesu kažejo na porazno mizoginijo in nespoštovanje dejstva, da so ženske pravice človekove pravice, ki ga je povezal še s perverznim izkrivljanjem izkušnje preživelih nacizma in holokavsta."

Slovenska vlada je umaknila kandidaturo Boštjana M. Zupančiča za mesto v odboru Združenih narodov (ZN) za človekove pravice. Foto: STA

Zaradi izjave vlada umaknila kandidaturo v ZN

Izjava Zupančiča je lansko poletje močno odmevala v javnosti. Vlada je konec avgusta umaknila kandidaturo Zupančiča za mesto v odboru Združenih narodov (ZN) za človekove pravice.

"Omenjena stališča Boštjana M. Zupančiča ne odražajo stališč te vlade in so v neskladju z zavezanostjo Republike Slovenije k varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še posebej na področju pravic žensk in enakosti med spoloma, ki predstavljata pomembno prednostno področje delovanja Slovenije, kot tudi z okvirom delovanja odbora ZN za človekove pravice," je svojo odločitev utemeljila vlada.