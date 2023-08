Bodo zaradi antisemitizma sodbe Boštjana M. Zupančiča prišle pod drobnogled?

Boštjan M. Zupančič, ki je do leta 2016 na ESČP v Strasbourgu delal 17 let, s svojimi spornimi objavi na družbenih omrežjih v Sloveniji buri javnost že nekaj let, zdaj pa so nanj postali pozorni tudi v tujini. Tako britanski medij Jewish Chronicle piše npr. o Zupančičevem deljenju trditev, da so Judje "osrednji sovražniki zahodne civilizacije", pa tudi o objavi karikature s kljukastim nosom, ki jih običajno vidimo v neonacistični propagandi.

Sporni Zupančičevi tviti

Britanski medij navaja vsebino še nekaterih drugih Zupančičev tvitov. Med drugim objavo trditve, da so Judje pred prihodom nacistov na oblast "uvedli ... spolne perverzije vseh vrst ... sadizem, mazohizem, veliko homoseksualnosti". Zupančič je pri tem priložil povezavo do videoposnetka na YouTubu, ki naj bi razkrila "vzpon rothschildske bančne mafije".

Med drugim je tudi delil trditve, da "je v ozadju požiga Zahoda judovska vojna proti belcem, in če judovska oblast ne bo označena kot rak, ni upanja za belo raso" ter da so "Judje osrednji sovražniki zahodne civilizacije, vendar je veliko preveč samooklicanih branilcev Zahoda še vedno slepih za sovražnika znotraj vrat", piše Jewish Chronicle.

Former European Court of Human Rights Judge Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič @AlesValant shares neo-Nazi antisemitism. Especially concerning is the fact that he presided over cases involving Jews (incl. Holocaust minimisation). Clearly any case he tried involving Jews is not safe.… pic.twitter.com/1rO2tUjjcm — GnasherJew®גנאשר (@GnasherJew) August 20, 2023

Sojenja, ki so zadevala Jude

Kot tudi piše londonski tednik Jewish Chronicle, je danes 76-letni Zupančič sodil v številnih obravnavah, ki so neposredno prizadele judovske skupnosti, vključno s primeri, ki so zadevali judovske košer klavnice in vračanje premoženja v lasti nemških Judov.

Britanski lord Carlile KC, nekdanji neodvisni pregledovalec zakonodaje o terorizmu, je za britanski medij dejal: "Zelo obžalovanja vredno je, da je ta sodnik opustil načela človekovih pravic, ki so se mu zagotovo zdela pomembna."

Premišljevanja o ponovni proučitvi sodb ESČP

Pripombe je ponovil Jonathan Turner, izvršni direktor združenja Britanski pravniki za Izrael (UK Lawyers for Israel), ki je dejal, da njegova organizacija proučuje, "ali bi bilo treba ponovno proučiti sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, pri katerih je sodeloval Boštjan M. Zupančič".

If you think that being a human rights expert makes you immune to Jew-hatred, may I introduce Boštjan M. Zupančič, former president of the Third Chamber at the European Court of Human Rights - and obsessive antisemite @AlesValant https://t.co/8GAb9wYIRB pic.twitter.com/EqGatH9Qq9 — Elder of Ziyon 🇮🇱 (@elderofziyon) August 17, 2023

Turner je še dejal: "Ta razkritja so opomin, da lahko visoko izobraženi in inteligentni ljudje verjamejo v in širijo najbolj absurdne antisemitske laži."

Zupančiča že izključili iz konservativnega možganskega trusta

Po odhodu z ESČP leta 2016 se je Zupančič pridružil Evropskemu centru za pravo in pravosodje (ECLJ), vplivnemu konservativnemu možganskemu trustu za človekove pravice. Ta ima poseben status, ki mu omogoča poročanje Združenim narodom. Daje tudi nasvete ESČP.

Ta teden je ECLJ sporočil, da ga po razkritjih odstavlja z njegove vloge. Direktor ECLJ Gregor Puppinick je za Jewish Chronicle povedal: "Izključil sem ga, ko sem bil obveščen o njegovem antisemitizmu. Bilo je presenečenje, saj je bil njegov ugled na sodišču velik. ECLJ v celoti obsoja antisemitizem. Ne bi smelo biti prostora za antisemitizem, zlasti v institucijah za človekove pravice. ECLJ aktivno podpira judovsko skupnost in Izrael."

Kdo je odkril Zupančičeve objave

Kot piše Jewish Chronicle, je Zupančičeve nedavne antisemitske objave, ki jih je delil na omrežjih X in LinkedIn, prva odkrila digitalna preiskovalna skupina GnasherJew. Zupančič se ni odzval na zahteve omenjenega medija za komentar. Obtožb o antisemitizmu tudi niso želeli komentirati na ESČP.