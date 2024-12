Zamaskiranca zažgala sinagogo v Melbournu #video

Požar je izbruhnil okoli 4. ure po lokalnem času, ko so bili nekateri verniki že v sinagogi, še več se jih je pričakovalo uro kasneje. Požar je zajel večji del stavbe. Gasilcem ga je uspelo hitro omejiti, poškodovanih ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Menimo, da je bilo dejanje namerno. Verjamemo, da je bilo ciljno usmerjeno. Ne vemo pa, zakaj," je povedal preiskovalec Chris Murray. Domnevna požigalca policija še išče, zato so okrepili patrulje.

Predsednik avstralske vlade Albanese je napad obsodil in dejal, da bo zvezna policija pomagala državi Viktorija pri preiskavi. "To nasilje, ustrahovanje in uničevanje na verskem kraju je nezaslišano," je dejal.

Opozoril je, da je napad ogrozil življenja in je očitno namenjen ustrahovanju skupnosti. Dodal je, da v Avstraliji ni prostora za antisemitizem.

Po navedbah očividcev sta osumljenca polila nekakšne pospeševalce gorenja, da bi povzročila čim večjo škodo. Foto: Reuters

Izraelski premier Netanjahu je požig obsodil kot "gnusno in klasično antisemitsko dejanje" ter izrazil pričakovanje, da bodo avstralske oblasti v prihodnje preprečile tovrstna dejanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Menil pa je, da ga "ni mogoče ločiti od protiizraelskih stališč avstralske laburistične vlade, zlasti njene nezaslišane odločitve, da glasuje za resolucijo Združenih narodov, ki poziva k hitremu končanju 'nezakonite prisotnosti Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih'".

Mislil je na 18. septembra lani sprejeto nezavezujočo resolucijo Generalne skupščine ZN o Gazi, v kateri je večina članic ZN pozvala k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi, Izrael pa h končanju okupacije palestinskih ozemelj, ki jih zaseda od leta 1967. Resolucijo je podprlo 153 od skupno 193 članic Združenih narodov, tudi Slovenija. Izrael je resolucijo zavrnil kot pristransko, češ da spodbuja terorizem in zmanjšuje možnosti za mir.