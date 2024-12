Ogromen požar v pomembni tovarni v Rusiji: "Ne odpirajte oken" #video

V Rusiji je ogromen požar pretekli konec tedna izbruhnil še v eni tovarni, ki je pomemben člen ruske obrambne in vojaške industrije, in sicer v Polistirol-Bud v Jekaterinburgu, kjer proizvajajo različne plastične materiale.

Po navedbah ukrajinskih medijev gre za tovarno, ki je ključnega pomena za rusko proizvodnjo brezpilnotnih letalnikov (dronov), ki jih Rusija obsežno uporablja tudi pri napadih na Ukrajino, in za zakrivanje vojaške opreme pred termovizijskimi kamerami.

Požar je po navedbah ukrajinske tiskovne agencije RBC, ki se sklicuje na ruske vire, v nedeljo zajel 1.500 kvadratnih metrov velik proizvodni obrat za polistiren. V tovarni sicer proizvajajo tudi polietilen in druge plastične materiale.

Lokalne oblasti so prebivalcem, ki živijo v bližini tovarne, svetovale, naj ne odpirajo oken in naj na prosto hodijo le z nadeto zaščitno masko in zaščito za oči.

Zakaj je zagorelo?

Vzrok požara še ni znan, so se pa na družbenih omrežjih takoj pojavila ugibanja, ali je bila tovarna zaradi domnevnega strateškega pomena za rusko vojaško industrijo morda tarča napada z ukrajinskim brezpilotnim letalom.

Jekaterinburg je od najbližje meje z Ukrajino sicer oddaljen skoraj 1.600 kilometrov. Velika večina ciljev v Rusiji, ki so jih do zdaj zadeli Ukrajinci, je bila bližje meji med državama. Aprila letos so sicer trdili, da so uspešno napadli tovarno dronov v Jelabugi, mestu v ruski regiji Tatarstan, ki je od meje z Ukrajino oddaljeno okrog 1.300 kilometrov.