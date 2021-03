Žiga Turk se je odzval na osvojitev nelaskavega naziva

"Nagrada je nepoštena, nerazumna in nezaslužena," je o podeljeni nagradi bodeča neža zapisal njen dobitnik Žiga Turk. Med drugim meni, da gre za kazen za njegovo pogosto podporo zdajšnji vladi. Za razliko od preostalih slovenskih medijev, ki so obširno poročali o nagrajencu, smo mi pridobili Turkov odziv.

Sinoči so na spletnem dogodku v okviru mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore in uredništva spletnega portala spol.si razglasili zmagovalca tradicionalne nagrade bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta. Izmed petih nominirancev jo je v petminutnem spletnem glasovanju z 19 glasovi osvojil nekdanji šolski minister Žiga Turk, ki je na družbenem omrežju Twitter seks primerjal z rekreacijo, posilstvo pa s športnim prekrškom. V glasovanju med 19. februarjem in 5. marcem je sicer sodelovalo 1667 oseb, ki so nominirale pet kandidatov.

Nagrada bodeča neža je bila prvič podeljena na mednarodni dan žensk 8. marca 2013. Mednarodni dan žensk je z resolucijo določila Generalna skupščina ZN leta 1977. Sicer pa se praznik obeležuje od leta 1917, ko so se na ta dan začeli protesti v ruskem St. Petersburgu, iz katerih je nastala komunistična Oktobrska revolucija.

Profesor, računalnikar, gradbenik in publicist si je nelaskavi naziv, ki lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, prislužil zaradi zapisa februarja letos: "Ampak bistvo se mi zdi drugje. Če je seks samo rekreacija, potem posilstvo ni nič hujšega kot faul. Če pa seks ni rekreacija, pa pade temeljna premisa naprednega pogleda na to vprašanje, ki je uveljavljeno od 1968 dalje."

Po mnenju organizatorjev avtor meni, da je seksualna revolucija leta 1968 posilstvo preoblikovala v športni prekršek, se pravi svobodno odločanje žensk o spolnosti naj bi bilo pogojeno s sprejemanjem možnosti posilstva.

"Posilstvo ni seks, je nasilje, ki spolnost uporabi kot sredstvo. Žiga Turk s svojo izjavo relativizira spolno nasilje, in to v času, ko naše fakultete pretresajo izjave o spolnem nadlegovanju študentk s strani profesorjev," je dejala Maja Pehar s portala spol.si.

Kako Turk utemeljuje prejem nagrade?

Profesor Turk je nagrado za nepošteno označil zato, ker mu lažno pripisuje, da opravičuje oziroma relativizira posilstvo. "Da ga smatram za najhujši zločin, je bilo povsem jasno vsem, ki so prebrali do konca," je pojasnil na Twitterju.

Nagrada se mu zdi nerazumna zato, ker jo dobiva nekdo, ki javno podpira idejo samih podeljevalcev, namreč da "samo ja pomeni ja". To je tudi zapisal v kolumni na našem portalu, kar si lahko preberete spodaj:

"Nezaslužena nagrada je kazen za mojo pogosto podporo sedanji vladi. To pa za 'nagrade', o tako resnih problemih, ne bi smel biti kriterij," je še zapisal na Twitterju.

Med finalisti za bodečo nežo so bili sicer še nekdanji vodja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Brane Dobnikar, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov na ministrstvu za notranje zadeve Borut Jakopin, pravnik Miha Šepec in duhovni voditelj Urban Urbanc.