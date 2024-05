Zaščitite svoje oči v stilu: Kako izbrati prava sončna očala?

Sončna očala že dolgo več niso samo modni dodatek. Predstavljajo nepogrešljivo zaščito oči pred škodljivimi UV-žarki in pomagajo pri ohranjanju zdravja oči. Dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom lahko povzroči številne težave z vidom, vključno z opeklinami na roženici, katarakto in degeneracijo rumene pege. Poveča se lahko tudi tveganje za pojav nekaterih vrst očesnega raka. Kvalitetna sončna očala s pravilno UV-zaščito lahko zmanjšajo tveganje za te težave.

Poleg naštetega sončna očala zmanjšujejo bleščanje, kar omogoča bolj udobno in jasno vidno polje. To je še posebej pomembno med vožnjo ali aktivnostmi na prostem, kjer lahko bleščanje povzroči nevarne situacije.

Sončna očala pomagajo tudi pri preprečevanju nastajanja gub in drugih znakov prezgodnjega staranja kože okoli oči ter izboljšajo splošni videz.

Foto: Rodenstock

Prednosti nakupa sončnih očal v optiki

Najbolje je, da nakup sončnih očal opravite v optiki, saj vam to ponuja številne prednosti. Optiki lahko ponudijo visokokakovostna sončna očala, ki nudijo najboljšo zaščito pred škodljivimi UV-žarki.

Osebje vam nudi strokovno svetovanje pri izbiri očal – kateri model se vam pravilno prilega glede na obliko obraza, vaš stil in tudi morebitne dioptrijske potrebe. Hkrati pa vam nudijo nasvete o najnovejših tehnologijah in trendih na področju sončnih očal.

Po nasvete o izbiri različnih slogov sončnih očal smo se obrnili na strokovnjake Optike Krstič, kjer lahko v mesecu maju opravite tudi brezplačen test vida z napravo DNEye Scanner.

Opravite brezplačen test vida z napravo DNEye Scanner V Optiki Krstič vas v torek, 28. 5. 2024, vabijo pred ljubljanski Leclerc na Rudniku, kjer boste lahko opravili brezplačen test vida z napravo DNEye Scanner podjetja Rodenstock. Po opravljeni meritvi boste prejeli brezplačen termin za nadaljnji poglobljeni pregled pri specialistu oftalmologu.

Foto: Ana Kovač

Sončna očala z dioptrijo

Sončna očala z dioptrijo so odlična izbira za tiste, ki potrebujejo korekcijo vida in želijo zaščititi svoje oči tudi pred sončno svetlobo. Najbolj priporočljivo jih je naročiti pri optiku, saj vam bo lahko na podlagi strokovnih izkušenj priporočal najboljša stekla glede na vaše potrebe in način uporabe.

Dame boste izbirale med drznimi in manj drznimi modeli okroglih, kvadratnih, ovalnih ali "cateye" oblik, ki bodo vašemu obrazu dodali definicijo in pritegnili pozornost.

Aktivni posamezniki bodo izbrali športna sončna očala, ki ponujajo posebno zaščito pred sončnimi žarki, so trpežni in se dobro prilegajo med športnimi aktivnostmi.

Tisti, ki se veliko gibate na prostem ali ste veliko za volanom, boste izbrali polarizirana sončna očala. Ta zmanjšujejo bleščanje in odseve, kar omogoča bolj jasen vid in večje udobje.

Ne glede na to, kateri slog sončnih očal izberete, je pomembno, da izberete tiste, ki ponujajo ustrezno zaščito pred UV-žarki. Poleg tega naj bodo udobna in se dobro prilegajo vašemu obrazu, da boste lahko uživali v sončnih dneh brez skrbi za svoje oči.

Avtorica besedila: Milena Pregl, Optičarka iz Optike Krstič

Foto: Rodenstock