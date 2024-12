Revolucionarna tehnologija, ki bo spremenila vaš pogled na svet

S pomočjo inovativne tehnologije DNEye® Scanner Rodenstock zagotavlja personalizirano rešitev, ki temelji na natančnih biometričnih meritvah posameznega očesa. Na fotografiji: Sara Leben, optičarka in optometristka iz Optike Kuhar. Foto: Jan Lukanović

Kakšne prednosti prinašajo korekcijska stekla znamke Rodenstock in njihova tehnologija, smo preverili s Saro Leben, optičarko in optometristko iz Optike Kuhar.

Prvi v industriji, ki so naredili zastareli "preboj"

Dejstvo je, da večina proizvajalcev stekel še vedno izdeluje stekla, ki so narejena na zastareli način, po shematskem očesnem modelu, primernem le za peščico ljudi. Ozkogledna miselnost se je namreč od leta 1900 pa vse do danes osredotočala na standardizirani shematski model človeškega očesa, ne pa na razumevanje razlik med očmi posameznikov.

"Predpostavljalo se je, da so vsa očesna zrkla enako dolga. Čeprav so se tehnologija in stekla nenehno izboljševali in že dolgo vemo, da se dolžina oči pri posameznikih lahko razlikuje za kar deset milimetrov, je ostala osnova za izračun stekel popolnoma enaka. Če temu problemu dodamo še druge standardne očesne parametre, ki jih je treba upoštevati pri meritvah in sami izdelavi stekel, se s shematskim modelom očesa ujemata le dva odstotka vseh oči na svetu," pove Sara Leben, optik in optometrist v Optiki Kuhar.

Ta pionirski pristop vključuje pridobivanje tisočih podatkovnih točk, ki se nato uporabljajo za izdelavo stekel, prilagojenih unikatnim posameznikovim potrebam in unikatni anatomiji očesa. Foto: Ana Kovač

Zakaj je pomembna individualna osna dolžina očesa?

Pri izdelavi korekcijskih stekel je torej treba upoštevati, da je vsako oko edinstveno. Dolžina očesnega zrkla in oblika očesa sta tako unikatni, kot smo ljudje, zato je tudi center za ostrino vida (makula) na različnih razdaljah. Da ima osna dolžina očesa še kako pomembno vlogo pri ustvarjanju jasne in čiste slike, je v raziskovalnem delu svoje diplomske naloge obravnavala tudi Sara Leben.

"Če je osna dolžina predolga ali prekratka, se to imenuje kratkovidnost ali hipermetropija. Standardna osna dolžina Gullstrand, ki se uporablja kot shematski model očesa, je 24,387 milimetra, a to ne velja za vsakogar. Če se torej ta podatek uporablja pri izračunu za stekla korekcijskih očal, lahko kaj hitro pride do napake. Večja kot je razlika med standardno shematično dolžino oči in strankino dejansko dolžino oči, večja je t. i. refrakcijska napaka," razloži Sara Leben iz Optike Kuhar, kjer so tudi pionirji ponudbe Rodenstock tehnologije, njihovih stekel in okvirjev v Sloveniji.

"Natančno izmerjena posameznikova osna dolžina je tako eden najpomembnejših dejavnikov, ki lahko prepreči refrakcijske napake in omogoča izdelavo najprimernejših individualizirani očalnih leč. DNEye® Scanner omogoča natančno meritev osne dolžine očesa, zaradi česar tehnologija DNEye® PRO ne samo obljublja, pač pa tudi zagotavlja najbolj izostren vid," dodaja.

Z uporabo naprave DNEye® Scanner in patentiranih tehnologij se določi več kot sedem tisoč podatkovnih točk in več kot 80 individualnih parametrov očesa. V kombinaciji s standardnimi predpisanimi vrednostmi se edinstveni biometrični podatki prenesejo neposredno v proizvodnjo korekcijskih stekel, ki ustrezajo do mikrometra natančno.

Kakšna je razlika?

Standardna korekcijska stekla pogosto temeljijo na povprečnih podatkih populacije, kar pomeni, da ne morejo natančno odražati posameznikove anatomske edinstvenosti. Rodenstock s svojo biometrično tehnologijo presega te omejitve in omogoča personaliziran vid, ki ne le izboljša ostrino, temveč tudi podpira celoten proces vidne zaznave in možgansko obdelavo.

Rodenstock je z uvedbo DNEye® Scannerja in stekel B.I.G. EXACT™ postavil nove standarde v svetu optike. Z biometrično prilagoditvijo, ki podpira celoten sistem vida, prinaša izjemno izkušnjo, ki je naravnejša, najudobnejša in bolj prilagojena posamezniku kot kadarkoli prej. Ta napredek ne le izboljša kakovost vida, temveč omogoča tudi optimalno zaznavanje sveta, kot ga vidi posameznik.

Rezultat so najnatančnejša stekla na svetu in najostrejši vid pod vsakim kotom in za vsak pogled. Foto: Rodenstock

Gledamo z očmi, vidimo z možgani

Ključ do razumevanja revolucionarne tehnologije, ki je v ozadju biometričnih inteligentnih očal, je v razumevanju dinamike celotnega sistema vida in v zavedanju, da gledamo z očmi, a vidimo z možgani.

Kaj to pomeni? Naš vid vključuje dva podsistema, ki delujeta hkrati z možgani: periferni in centralni vid. Če periferni vid potrebujemo za zaznavanje gibanja in sprememb v okolju, pa je centralni tisti, ki nam omogoča osredotočanje na določeno točko, pa naj bo blizu ali daleč. Stekla, opremljena z biometričnimi podatki, zagotavljajo podprtost obeh podsistemov z brezhibnimi prehodi v steklu. Biometrično precizna korekcijska stekla, ki temeljijo na tehnologiji DNEye®, zagotavljajo neomejeno, dinamično in naravno vidno izkušnjo, ki je usklajena z možgani.

"Rezultati so najostrejši mogoči vid iz vseh zornih kotov, širše vidno polje, hitrejša prilagoditev na nova očala, večje udobje vidne zaznave, boljši kontrastni vid in boljši vid v mraku. Biometrična inteligentna očala so odlična rešitev za vse vrste očesnih napak ne glede na to, ali se srečujete s kratkovidnostjo, daljnovidnostjo, astigmatizmom ali starostno slabovidnostjo. Uporaba revolucionarne tehnologije pri izdelavi korekcijskih stekel bistveno izboljša izkušnjo vida," razloži Sara Leben.

Tehnologiji Rodenstock in Optiki Kuhar zaupa tudi Bojan Emeršič

Korekcijska stekla (in okvirje) Rodenstock ponujajo številni optiki po državi, tudi uveljavljena Optika Kuhar s Ptuja. To pot je ubral tudi znani Bojan Emeršič, priznani slovenski igralec, znan po svoji predanosti in strasti do igre. Pred leti se je spopadal s težavami z vidom, ki so mu otežile vsakdanje življenje in delo na odru. Ko so črke v knjigi postale le še nejasne lise, je vedel, da potrebuje pomoč. Rešitev je našel v Optiki Kuhar, kjer so mu s pomočjo napredne tehnologije podjetja Rodenstock izdelali očala in korekcijska stekla z ustrezno dioptrijo, ki mu je povrnila jasen vid. Od takrat naprej so očala postala nepogrešljiv del njegovega vsakdana, saj mu omogočajo, da se popolnoma posveti svoji igralski karieri in uživa v vsakem trenutku.

Popolne meritve

Napredna očala znamke Rodenstock uporablja ves dan. "To je prva stvar, ki si jo nadenem zjutraj, in zadnja stvar, ki jo odložim. Uporabljam jih tudi med vožnjo, v gledališču, za branje, za vse. Uporabljam tudi sončna očala s progresivnimi stekli, ki mi poleti zelo koristijo. V vsakem primeru so očala postala del mene, težko si predstavljam, kako bi brez očal deloval na odru," pove Bojan Emeršič.

"Naredili smo popolne meritve, popolnoma se je izpililo to, kar lahko jaz skozi ta očala vidim. Bili so prilagodljivi, tudi glede tega, kakšne okvirje si želim. Pri Optiki Kuhar in znamki Rodenstock so mi nedvomno pomagali rešiti moje težave z vidom," sklene vrhunski slovenski igralec.

Bojan Emeršič je rešitev za težave z vidom našel v Optiki Kuhar, kjer so mu s pomočjo napredne tehnologije podjetja Rodenstock izdelali očala in korekcijska stekla z ustrezno dioptrijo, ki mu je povrnila jasen vid. Foto: Jan Lukanović