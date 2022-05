"Brez najbližjih bi bilo zelo težko"

Z osebno trenerko Patricio Pangeršič smo se v prejšnjem intervjuju pogovarjali o napornem, a prijetnem delovniku osebne trenerke, koliko ji pomeni druženje in s kakšnimi izzivi se sooča v poslovnem in zasebnem življenju, ki ju spretno prepleta. Tokrat pa smo na kozarček brezalkoholnega piva Heineken 0.0 povabili Ulo Furlan, igralko, voditeljico, novinarko, model in še bi lahko naštevali.

"Nekaj najlepšega je, ko s prijatelji v miru premeljemo, kar je bilo čez dan zagonetnega. Tako si ob nekaj požirkih in kakšni šali oddahnemo od dneva in gremo lažje v jutrišnjega." Foto: Jan Lukanović

Po kratkem klepetu o tem, kakšna je bila Ulina prva služba, prvi avtomobil – ki ga je vozila do prek kratkim – in kako se spominja svoje prve ljubezni, ki jo še vedno občasno sreča, smo se posvetili bolj resnim temam, kot so potovanja, počitnice in sproščanje po napornem delovniku.

Ulina velika ljubezen so poleg vodenja in igranja tudi potovanja. "Potovanje z vlakom Interrail je bilo moje prvo konkretno potovanje, ki sem si ga privoščila ob koncu gimnazije, ko sem bila sprejeta na fakulteto. To je bil mesec in pol oziroma še več podaljšanih počitnic, saj se študij začne šele oktobra. Ta čas sem izkoristila tako, da sem se usedla na vlak in raziskala Evropo."

Še vedno rada potuje, a se potovanj zdaj loteva malce drugače kot včasih. "Zdaj že malce načrtujem, saj nisem več najstnik in svobodnjak, ki bi šel na pot kar brezglavo. Potrebujem nekaj opornih točk. Pomembno je, da je pot začrtana in da je družba dobra ter da vem, da grem na poti proti svobodi," dodaja Ula, ki prvi dan dopusta oziroma prve trenutke na svobodi začrta z odlično hladno pijačo. "Z njim nazdravim prihajajočim izkušnjam."

Kozarec ohlajenega piva ima posebno mesto tudi v trenutkih, ko je treba presekati dan. "Zdi se mi nekaj najlepšega, ko se s prijatelji usedemo na drink in v miru premeljemo, kar je bilo čez dan zagonetnega. Tako si ob nekaj požirkih in kakšni šali oddahnemo od dneva in gremo lažje v jutrišnjega."

Najraje nazdravim z ... "To je odvisno od priložnosti, ampak najpogostejša pijača med mojimi prijatelji je pivo, ki se poleti mogoče spotakne ob 'špricer'. Z družino in mami najraje nazdravljam s penino ali dobrim kozarcem rdečega vina. Pivu delamo krivico, češ da ni dovolj dober za elegantne priložnosti. Obstaja ogromno odtenkov piva, ki jih lahko umestimo k posebnim dogodkom. Pivo lahko podpiše vse – večerjo, kosilo, piknike, prijateljska druženja. Z njim se mi ne zdi čisto nič narobe." Pivo kot moška ali ženska pijača? "Mati bi rekla, da je to moška pijača. Jaz – izjema, ki potrjuje pravila – pa pravim, da je super tudi za bejbe."

"Prijatelji mi dajejo smisel"

"Pivo lahko podpiše vse – večerjo, kosilo, piknike, prijateljska druženja." Foto: Jan Lukanović

Tudi sicer je njeno življenje zelo povezano s prijatelji. "Brez najbližjih bi bilo zelo težko, dajejo mi smisel. Še preden se zavem, kako se počutim, že po nekaj potezah na mojem obrazu vidijo, kako sem. To je nekaj ljudi, ki definirajo moje življenje, mojo bit, moje razmišljanje, moje ambicije, prepoznavajo moje žalosti, moja nelagodja. Seveda ni treba imeti žuborečega morja nekih poznanstev, ker tudi v tem lahko potoneš. Nujno je imeti blizu nekaj ljudi in z njimi deliti ljubezen in soustvarjati lepo bivanje."

Ula pa je lahko tudi samotar. "Čeprav mam veliko energije, je zame nujno, da se malo umaknem in da se spet napolnim v prvi osebi. Ampak potem spet zelo hitro začnem pogrešati. Potrebujem dan ali dva."

Prvi trenutki … Prvi trenutki v dnevu: "Groza je. Zjutraj najprej pogledam na telefon in potem padem v digitalni svet. Moram se osvoboditi te navade, ampak se mi zdi, da to ustreza trenutku odprtih kapacitet, druženj, služb in nalog. Prehitro me posrka v digitalni vrtiljak in takrat si rečem: 'Okej, zdaj pa stop. Zdaj pa prižgi radio, odpri okna, prepihaj stanovanje, umij si zobe, skuhaj čaj, pojej zajtrk, potem boš pa itak buljila v ekran ves dan.'" Prvi nasmeh v dnevu: "Osmisli mi dan. Zdi se mi, da pristen stik s človekom, ne glede na to, ali se poznamo ali ne, lahko naredi lepo jutro, dopoldne, večer ali ves dan. Daje mi občutek, da smo še ljudje in da znamo še lepo delati drug z drugim". Prvi požirek kave: "Prvi požirek kave je lahko motor, pogon in zdramitev. Če je pa to prvi požirek kave v kampu, kjer izpod borovcev piha morski vetrič in je pred menoj dobra knjiga, je to eden boljših trenutkov."

"Manjka mi malce več splošne kondicije za druženje"

"Pristen stik s človekom lahko naredi lepo jutro, dopoldne, večer ali ves dan. Nasmeh sočloveka mi daje občutek, da smo še ljudje in da znamo še lepo delati drug z drugim." Foto: Jan Lukanović

Korona je dala vsemu življenju neke nove dimenzije. Počasi se vračamo v ustaljen ritem in kot Ula opaža pri sebi, smo verjetno v času epidemije vsi malce slabši, kar zadeva kondicijo za druženje.

"Zdi se mi, da sem padla iz obče življenjske kondicije. Lepo sem se navadila na svoj mikro svet, na mikro stike, na zelo intimno prijateljsko družino ter na ohranjanje stikov z mami in teto. Bilo mi je lagodno, lepo in blizu. Saj sem zelo srečna, ko vse vrvi, ko spet ustvarjamo, se družimo, srečujemo in spoznavamo, nisem pa še v polni formi. Življenje nas je navadilo na manjše obrate. Včasih sem kar presenečena, ko vidim, koliko kondicije smo imeli."

Pogovori prek videoklicev, ki smo se jih navadili v preteklih dveh letih, so pri Uli postali stalnica. "Še zdaj z najboljšo prijateljico klepetam po videoklicu. Pokličeva se zvečer, ko se ne moreva srečati, za nama pa je dolg teden. Ta navada mi je ostala in se mi ne zdi slaba."

To obdobje pa zanjo ni bilo povsem negativno. "Razjasnile so se mi določene stvari, predvsem o odnosih v moji bližini. Mogoče sem našla in potrebovala malo več časa zase, tako da je bilo to obdobje tudi zelo izpolnjujoče in bogato. Na trenutke, ko gre življenje v polni tek, ga tudi malce pogrešam. Dnevi so imeli neko mirnost, ki mi je postala domača in blizu. Včasih pogrešam zamolkel utrip mesta," še pripoveduje Ula, ki si baterije najbolj napolni tudi z branjem dobrih knjig.

"Malo mravljincev na začetku mora biti"

Skrivnost uspešnega vodenja dogodkov je v temeljiti pripravi. Foto: Jan Lukanović

Njena velika ljubezen je vodenje dogodkov, kjer doživi posebno energijo, ki se po uspešno izpeljanem večeru spremeni v pravo eksplozijo dobrih občutkov. Pred nastopom seveda občuti tudi nekaj treme. "Na oder me žene malce treme, kar je dobro, saj je to znak spoštovanja do prostora, dogodka, do ljudi, ki jih nagovarjam. Malo mravljincev na začetku mora biti, prvih dneh deset minut je malce posebnih, potem pa se zgodi čudovit preskok v atmosfero, ki jo ustvarjaš skupaj z ljudmi, ki jih nagovarjaš. In če je ta stik uspešen, je pravzaprav biti na odru in deliti energijo ali informacije nekaj čudovitega."

Čisto vsako občinstvo ima svoj čar. V vseh teh letih je naštela toliko dogodkov in prav v vsakem uživa. "Tudi če imamo povsem ženski, lifestyle, beauty dogodek, vem, da bom tam srečala nabor deklet, žensk oziroma ustvarjalk, ki so mi zelo ljube in blizu, in cenim ta čas. Gledališče in uprizoritvene umetnosti me po scenariju in režijski taktirki peljejo v čisto drug svet, kjer uživam, saj se znajdem v povsem drugi vlogi. Tudi raznih gala dogodkov se udeležim z velikim spoštovanjem."

Kot voditeljica pojasni, da je skrivnost dobrega vodenja v temeljiti pripravi. "Zaupam si, da bom izpeljala, ker vem, da sem talentirana in imam določene spretnosti. Človek je lahko popolnoma suveren, če ve, v kaj se spušča, mora poznati besedilo, govorce, dogodek in strukturo. Nekaj manevrskega prostora je še vedno za improvizacijo, kar je lahko češnjica na vrhu torte."

Kako začuti, da je dogodek vodila uspešno? "Telo mi psihofizično pove, ali je bil dogodek uspešen ali ne. Če se vse kljukice in zvezde prav postavijo, to čutim kot veliko katarzo, ki jo težko primerjam s kakršnimkoli drugim občutkom. S temi impulzi in informacijami potem lahko rastemo. Po premieri prve malce bolj komercialne predstave Odspejsane sem imela občutek, ki ga ne dobiš od nobenega alkohola. Tako močne 'zadetosti' ne dobiš drugače kot z dobro opravljenim delom – to sta sreča in veselje, ki ju čutiš povsem zares."

