Veselo novico sporočila še ena znana slovenska vplivnica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaintridesetletna Lea Filipovič, sicer blogerka in ustanoviteljica kozmetike LALA by Lepa Afna, otroka pričakuje s partnerjem Anžetom Leskovarjem, ki se ukvarja z golfom. Novico, da je noseča, je sporočila med dopustom, objavila pa je tudi posnetek, kako Anže poljublja njen nosečniški trebušček, in zapisala, da je otrok že zdaj zelo ljubljen.

Lea in Anže sta sicer par že 13 let, obletnico pa sta praznovala v začetku junija.

Preberite še: