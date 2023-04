Slovenska vplivnica in nekdanja miss športa drugič postala mamica #foto

Pod fotografijo, ki jo je delila s svojimi sledilci na Instagramu je zapisala: "Pa smo postali 4. Vsak otrok prinese svojo energijo, spiše svojo zgodbo in te kot starša postavi pred takšen ali drugačen izziv. Tako je prišla ona in nam že prvi dan dala vedeti, da enostavno spada k nam. Hvala, da si nas izbrala."

In dodala: "Hvala tudi ljubljanski porodnišnici, celotnemu osebju obeh izmen v porodni (še posebej pa babici Anji, ki me je vodila in podpirala na maratonski poti do uspešnega VBAC poroda) in na oddelku - izkušnja nad pričakovanji! No, pa mini hvala tudi možu za podporo (čeprav sem mu na koncu zagrozila, da bo noč iz materinskega dneva na 26.3. še dolgo "odplačeval" in od tega ne odstopam še danes)."

Ajda in mož Jan imata sicer že dveletno hčerko Rubi, ki sta se je razveselila 24. junija leta 2020. Ajda je na tekmovanju za miss športa zmagala leta 2009, leta 2010 je bila prva spremljevalka na tekmovanju za miss Slovenije, leta 2011 pa prva spremljevalka na lepotnem tekmovanju za miss universe.

Njen mož Jan pa je sicer profesionalni športnik, specializiran za tek na 100 in 200 metrov ter skok v daljino. V skoku v daljino je nastopil tudi na evropskih dvoranskih prvenstvih leta 2002 in 2005 ter na evropskem prvenstvu leta 2006.