Eden najboljših smučarjev na svetu pri štiridesetih prvič postal očka #foto

Nekdanji norveški vrhunski smučar Aksel Lund Svindal, ki je v času kariere blestel predvsem v smuku in superveleslalomu, je pri štiridesetih letih prvič postal očka. S partnerico Amalie sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Storm.

Svindal in njegova partnerica Amalie Iuel sta starša postala prvi dan septembra, novico pa sta s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila nekaj dni kasneje. "Dobrodošel na tem svetu, Storm. Mama po nekaj težkih dneh v bolnišnici počiva. Očka je zelo zelo ponosen. Storm je seveda nekaj najlepšega, kar sva kdaj videla. Zdravstveno osebje v bolnišnici je neverjetno. Hvala. Molly (njun pes, op. p.) pa je že na dolžnosti starejše sestre," sta zapisala pod fotografijo, ki sta jo s svojimi sledilci delila na Instagramu.

Da bo eden najboljših smučarjev na svetu prvič postal očka, smo poročali aprila, ko je Aksel Lund Svindal sporočil, da se bo septembra preizkusil v novi vlogi.

S partnerico Iuelovo, tekačico čez ovire na 400 metrov, sta v zvezi tri leta. Pred tem je bil v razmerju z ameriško smučarko Julio Mancuso, za tem pa so ga videvali tudi v družbi norveške manekenke Gitte Lill Paulsen.

Norveški športnik je kariero končal leta 2019. Osvojil je kar devet malih kristalnih globusov, 36 zmag v svetovnem pokalu in štiri medalje na olimpijskih igrah, od tega dve zlati. Lani septembra je razkril, da so mu odkrili raka mod. Prestal je operacijo in raka uspešno premagal.

