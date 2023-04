Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Publicist igralca, ki je zaigral lik Harryja Potterja, je po tem, ko je eden izmed spletnih medijev objavil fotografije para z vozičkom v New Yorku, potrdil, da je igralec res prvič postal oče. Že marca so domnevali, da par, ki se je spoznal leta 2013 na snemanju filma Kill Your Darlings, pričakuje otroka, poroča BBC.

33-letni igralec spola otroka in kdaj se je rodil, javnosti še ni razkril. Lani je o razmerju s svojo partnerko dejal: "Imam zelo lepo življenje, s punco sva skupaj že skoraj desetletje."

Radcliff je zaigral v osmih filmih Rowlingove

Pri 12 letih so Radcliffa izbrali za vlogo čarovnika Harryja Potterja in že leta 2001 je zaigral v filmu Harry Potter in Kamen modrosti. Pojavil se je tudi v vseh osmih filmih, posnetih po knjigah JK Rowling.

Nedavno je v glavni vlogi igral tudi v filmu Weird: The Al Yankovic Story in bil nominiran za bafto.

Že pred rojstvom otroka si je želel, da bi njegovi otroci radi preživljali čas na filmskih setih

Lani je za Newsweek povedal, da bi si želel, da bi si njegovi otroci želeli delati v zakulisju filmske industrije. "Želim si, da bi bili moji otroci, če in ko bodo obstajali ... radi okoli filmskih setov," je dejal Radcliffe. "Sanje bi bile, da bi (otroci) prišli na filmski set in rekli: 'Bog, veš, rad bi bil v umetniškem oddelku. Rad bi bil del ekipe,'" je dodal igralec.