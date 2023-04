Neprijetno: Meghan pred polno dvorano zavrnila princa Harryja #video

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta se v ponedeljek udeležila košarkarske tekme v Los Angelesu. V nekem trenutku je princ Harry poskušal poljubiti Meghan, a ga je ta zavrnila in se umaknila.

Neprijetni trenutek, ki so ga ujele kamere, si je ogledalo 20 tisoč ljudi, med njimi so bili v dvorani tudi igralci Adam Sandler, Dyan Cannon in Timothy Olyphant ter Kim Kardashian in Kris Jenner.

Kronanja se bo udeležil samo princ Harry

K poljubu ju je z vzkliki in ploskanjem spodbujalo občinstvo, a Meghan tega ni želela storiti, princ Harry pa je bil vidno razočaran.

Gre za njun prvi pojav v javnosti po novici, da se Meghan ne bo udeležila kronanja kralja Karla III. Medtem ko bo Harry v krogu družine, s katero ni v najboljših odnosih, bo nekdanja igralka v Kaliforniji praznovala četrti rojstni dan njunega sina Archieja.

