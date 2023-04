Meghan v pismih razkrila, kdo iz kraljeve družine je špekuliral o barvi Archiejeve kože

V pismu, ki ga je leta 2021 kralju Karlu III. poslala Meghan Markle, naj bi senzacionalno razkrila, kdo izmed kraljeve družine naj bi špekuliral o barvi kože takrat njenega še nerojenega sina Archieja. A kot so potrdili njeni tiskovni predstavniki, dogodki izpred nekaj let ne vplivajo na to, da se vojvodinja Susseška ne bo udeležila kronanja.

Le nekaj dni po objavi, da se Meghan ne bo udeležila kraljevega kronanja 6. maja, so angleški mediji poročali, da je Meghan osebno kralju poslala pismo, v katerem je izrazila zaskrbljenost zaradi "nezavedne pristranskosti" v kraljevi družini.

Kot naj bi potrdil eden izmed virov, je vojvodinja Susseška res pisala kralju, a od domnevnih dogodkov sta minili že dve leti in, kot je dodal vir, ti niso vplivali na odločitev, da se Meghan ne bo udeležila kronanja. Vsebina pisem bi zagotovo lahko očrnila dneve pred kraljevim kronanjem, na katerega se pripravljata kraljica Camilla in kralj Karel III.

Susseška zakonca nezadovoljna z vpletenostjo svojih otrok na kronanju

Po odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey naj bi 41-letna Meghan v zapiskih trdila, da je član kraljeve družine ugibal o barvi kože njenega nerojenega sina. Kot pa so razkrili viri iz kraljeve palače, komentarja na to skoraj zagotovo nista podala niti kraljica Elizabeta II. niti princ Filip. Nekateri so ugibali, da je neprimeren komentar izrekel kar kralj Karel III., a to ni bilo nikoli potrjeno.

Kot poroča Telegraph, sta oba, tako Meghan kot kralj Karel III., priznala, da pripomba enega izmed članov družine ni bila zlonamerna. A zakonca Susseška naj bi bila bolj nezadovoljna s prvim elektronskim dopisovanjem o kronanju, ker to ni omenjalo njunih otrok in njihove morebitne vpletenosti.

Princ William: V bistvu nismo rasistična družina

V pogovoru z Oprah je Meghan razkrila še, da se je z neimenovanim članom kraljeve družine res pogovarjala o morebitni barvi kože novorojenčka, a dodala, da bi morebitno razkritje imena tej osebi zelo škodovalo. Tudi njen mož Harry o zadevi ni želel več govoriti in dodal, da je šlo le za en pogovor, a priznal: "Bilo je nerodno. Bil sem kar malo šokiran."

Tudi kralj Karel III. naj bi bil presenečen nad trditvami, princ William pa je svojo družino označil za nerasistično. Poleg tega je Telegraph poročal, da ima Meghan še vedno pomisleke, s katerimi se je spopadala še, ko je živela v palači, pojavljale pa so se ji tudi samomorilne misli. Tiskovni predstavnik Marklove je za Page Six povedal: "Vojvodinja Susseška živi v sedanjosti in ne razmišlja o dopisovanju izpred dveh let, ki je povezano s pogovori izpred štirih let." Dodal je, da je vsako nasprotno namigovanje napačno in odkrito smešno. "Spodbujamo tabloidne medije in različne kraljeve dopisnike, da ustavijo naporen cirkus, ki ga ustvarjajo sami."