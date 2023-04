Britanska kraljeva družina razkrila podrobnosti o kronanju

Kralj Karel III. je postal kralj takoj, ko je septembra lani po rekordnih 70 letih vladanja umrla njegova mati, kraljica Elizabeta II., uradno pa bo okronan 6. maja na maši v londonski Westminstrski opatiji.

V okviru tridnevnega slavja bodo poleg tradicionalnih kraljevih sprevodov, povezanih s kronanjem, pripravili tudi koncert zvezdnikov, veliko kosilo po vsej državi in prostovoljne pobude. Buckinghamska palača je ob predstavitvi podrobnosti sporočila, da je novi emotikon, ustvarjen ob tej priložnosti, zasnovan na kroni svetega Edvarda iz 17. stoletja.

Krona, ki jo je tudi Elizabeta II. nosila ob kronanju, je osrednji del znamenitih britanskih kronskih draguljev. Sedem desetletij pozneje so jo sicer nekoliko prilagodili, tako da jo bo lahko nosil novi kralj.

Kraljeva družina je na družbenih omrežjih poseben emotikon uporabila že lani ob Elizabetinem platinastem jubileju. Šlo je za emotikon korgija s krono. Korgiji so bili namreč najljubša pasma psov pokojne kraljice.

Za kraljico bo okronana tudi Camilla

Najnovejši objavljeni načrti kronanja, na katerem bo poleg Karla III. za kraljico soprogo okronana tudi njegova žena Camilla, kažejo, da bo kronanje manj zapleteno od tistega leta 1953. Kraljevi par bo potoval po krajši poti sprevoda in za vrnitev v Buckinghamsko palačo ne bo uporabil tradicionalne 260 let stare zlate državne kočije. Več kot dva kilometra dolgo pot iz palače bosta opravila v sodobnejši in udobnejši državni kočiji.

Slovesnost se bo začela ob 11. uri po lokalnem času in bo predvidoma precej krajša kot leta 1953, ko je trajala skoraj tri ure. Na obred, ki se ga bodo udeležili tuji kralji in voditelji držav, so povabili tudi več kot 850 predstavnikov skupnosti in dobrodelnih organizacij iz celotnega Združenega kraljestva, so v petek sporočili iz palače.