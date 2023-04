Kralj Karel III. jezen, ker princ Andrew ne želi zapustiti dvorca

Poznavalci so prepričani, da so vsi prepiri "razbesneli" kralja ravno v času, ko se mora osredotočiti na kronanje, in zato naj bi bili odnosi z njegovim bratom na najnižji točki doslej.

Princ Andrew, mlajši brat britanskega kralja Karla III., je bil lani prisiljen opustiti kraljeve ugodnosti zaradi spolne afere, v kateri se je znašel skupaj z Jeffreyjem Epsteinom.

Kralj mu je ponudil nekdanje domovanje Harryja in Meghan

Karel III. je pred kratkim od 63-letnega Andrewa zahteval, da se izseli iz 33,9 milijona evrov (37 milijonov dolarjev) vredne palače Royal Lodge v Windsorju, a princ tega ne želi storiti. Da bi Andrewa prepričal o selitvi iz nepremičnine, mu je kralj celo izročil ključe Frogmore Cottage – hiše s petimi spalnicami, v kateri sta nekoč bivala princ Harry in Meghan Markle.

Andrew se ne namerava izseliti iz veliko večjega doma, ki mu ga želi bodoči kralj odvzeti in v katerem živi od leta 2003. "Andrew noče oditi, ker ta nepremičnina velja za statusni simbol starejših članov kraljeve družine in pomembno lastnino v družinskem portfelju," je dejal kraljevi vir. Nepremičnino naj bi imel med drugim ogledano tudi že princ William, ki se je lani z ženo Kate in njunimi otroki preselil v Adelaide Cottage, ki leži v bližini za zdaj še Andrewevega dvorca Royal Lodge, poroča PageSix.

Odnosi med bratoma najslabši doslej

Avtor Nigel Hawthorne, ki trenutno piše knjigo o odnosu med Karlom III. in Andrewem, je povedal, da njuno razmerje nikoli ni bilo enostavno in sta vedno tekmovala drug z drugim. "Medtem ko je bila Charlesova mornariška kariera komaj kaj več od kapitana nekega zastarelega minolovca, se je Andrew boril v Falklandski vojni in se domov vrnil kot vojni junak," je povedal pisec, ki je zapisal tudi knjige o princu Andrewu, a ob tem dodal, da Andrew z vsakim rojstvom zdrsne po lestvici naslednikov navzdol. "Karel je kralj in ima vso oblast," je še dodal Hawthorne.

Bo Karel III. sprejel radikalno odločitev?

Andrew je podpisal 75-letno najemno pogodbo za Lodge po smrti svoje babice, kraljice matere, ki je tam živela pred njim, in za to porabila več milijonov. Poleg tega pa vzdrževanje nepremičnine tudi danes stane več milijonov, ki pa si jih Andrew najverjetneje ne bo mogel privoščiti, zato mnogi menijo, da če si ne bo mogel privoščiti vzdrževanja nepremičnine, ima kralj kot njen lastnik priročen izgovor, da ga vrže iz nje.