Dan svetega Patrika praznovala tudi princ William in Kate #video

Na Irskem so danes obeležili dan svetega Patrika, državni praznik in dela prost dan. Praznovanja sta se v mestu Aldershote, jugozahodno od Londona, udeležila tudi člana britanske kraljeve družine princ William in Kate. Ta je članom britanske vojaške enote razdelila šopke deteljic.

Valižanska princesa Kate naj bi namreč od svojega moža Williama prevzela ceremonialno vlogo polkovnice irske garde.

V Dublinu, glavnem mestu Irske, vsako leto pripravijo tudi parado, na kateri se sprehodijo številne maske, mesto pa se spremeni v prostor zabave in slavja.

Fotografije s parade v Dublinu:

Pretirano uživanje alkohola naj bi spodbujalo negativne stereotipe o Ircih

Dan svetega Patrika je sicer kulturni in verski praznik, ki ga Irci vsako leto obeležijo 17. marca, ko se spominjajo smrti svetega Patrika, glavnega zavetnika svoje države.

Ker praznik med drugim praznujejo tudi v Združenem kraljestvu, Kanadi, ZDA, Braziliji, Argentini, Avstraliji in Novi Zelandiji, velja za najbolj razširjen državni praznik na svetu. V zadnjem času pa je kljub njegovi priljubljenosti deležen številnih kritik, saj naj bi zaradi pretiranega uživanja alkohola to slavje spodbujalo negativne stereotipe o Ircih.

Princ William in Kate na praznovanju dneva svetega Patrika v Aldershotu. Foto: Reuters

Biden ob dnevu svetega Patrika sprejel irskega premierja

Ameriški predsednik Joe Biden je v skladu s tradicijo ob irskem nacionalnem prazniku v Beli hiši danes sprejel irskega premierja Lea Varadkarja. Ker je Biden irskega porekla, je bilo srečanje še posebej sproščeno, sledilo pa je praznovanje dneva svetega Patrika. Biden in Varadkar sta se doslej uradno srečala dvakrat, ko je bil Biden še podpredsednik ZDA. Varadkar je bil zadnji irski premier, ki je obiskal Belo hišo marca 2020, ko je tam še bival nekdanji predsednik Donald Trump.

Biden je potem zaradi koronskih omejitev Varadkarjevega predhodnika Micheala Martina ob prazniku sprejel virtualno. Lani je Martin prišel v Washington, vendar je bil pozitiven na testu za koronavirus in se z Bidnom ni osebno srečal.

Biden se bo aprila letos odpravil prek Atlantika, ko bo obiskal tako Irsko kot Severno Irsko, ko bodo obeleževali 25. obletnico mirovnega velikonočnega sporazuma, ki je bil z ameriškim posredovanjem sprejet v času vlade predsednika Billa Clintona in je ustavil nasilje na severu otoka. Izvajanje tega sporazuma je pod vprašaj v zadnjih letih postavil brexit.

Irski premier je Bidna danes med drugim opozoril na ameriški zakon o zmanjšanju inflacije (IRA), ki skrbi evropska podjetja zaradi subvencij za njihove ameriške tekmece. Pred srečanjem za zaprtimi vrati se je Biden zahvalil gostu za podporo Irske glede vprašanja Ukrajine in opisal zgodovino odnosov med državama ter omenil številne Američane irskega porekla, med katerimi je tudi sam, deloma pa tudi njegov nekdanji šef Obama.

Ameriški predsednik Joe Biden je v skladu s tradicijo ob irskem nacionalnem prazniku v Beli hiši sprejel irskega premierja Lea Varadkarja. Foto: Reuters

Varadkar je v Washington prispel v torek, v sredo pa je imel govor pri ameriški trgovinski zbornici. Po srečanju z Bidnom bo obiskal tudi ameriški kongres. Na enem izmed dogodkov v ameriški prestolnici je Varadkar izstrelil neslano šalo, ko se je spomnil svojih mladih let in pripravništva v zadnjem letu Clintonovega predsedovanja. Pošalil se je, da so bili starši zaskrbljeni glede na to, kaj se je dogajalo s pripravniki v Washingtonu.

To je letelo na spolni škandal Billa Clintona s pripravnico Monico Lewinsky in Varadkar se je prek tiskovnega predstavnika potem opravičil za nepremišljeno izjavo.