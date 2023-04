Jasno je, koliko ima pod palcem britanski kralj Karel III.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju uglednega britanskega časnika The Sunday Times ima britanski kralj Karel III. 600 milijonov funtov (679 milijonov evrov) zasebnega bogastva. To so izračunali s pomočjo poglobljene analize, ki je pokazala, da je novi kralj bogatejši od pokojne kraljice Elizabete II., ki je pod palcem imela 370 milijonov funtov (419 milijonov evrov).