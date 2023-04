Pirc Musarjeva s falconom na kronanje britanskega kralja

Na predvečer kronanja se bo Nataša Pirc Musar skupaj z možem Alešem Musarjem udeležila sprejema v Buckinghamski palači, ki ga organizira britanska kraljeva družina, naslednji dan pa bosta prisostvovala kronanju britanskega kralja Karla III. v Westminstrski opatiji. V Slovenijo se bosta vrnila še isti dan, še poroča N1.

Do kronanja Karla III. nas loči še manj kot mesec dni in priprave v Veliki Britaniji so v polnem teku. V okviru tridnevnega slavja bodo poleg tradicionalnih kraljevih sprevodov, povezanih s kronanjem, pripravili tudi koncert zvezdnikov, veliko kosilo po vsej državi in prostovoljne pobude.

Kot je sporočila kraljeva družina, bo letošnje kronanje manj zapleteno. Slovesnost se bo začela ob 11. uri po lokalnem času in bo predvidoma precej krajša kot leta 1953, ko je trajala skoraj tri ure. Poleg Karla III. pa bo za kraljico okronana tudi njegova žena Camilla.