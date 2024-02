Poseben večer za Luko Dončića, med navijači tudi mala Gabriela

Foto: Instagram/Luka Dončić

Čeprav si glede na njeno starost – deklica je začetku februarja dopolnila dva meseca – dogajanja na parketu seveda ni ogledala, je pa bil to vseeno poseben dogodek za mlada starša. 24-letni Dončić je že večkrat povedal, da je v vlogi očeta bolj srečen kot kadarkoli prej.

Dallas Mavericks guard Luka Doncic on yesterday being his daughter Gabriela’s first game:



“It’s a different feeling. She won’t remember it, but I’ll remember it forever…She was sleeping the whole time. It’s a different edge.” pic.twitter.com/txIkyVry79